¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡È¶ØÃÇ¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¥·¡¼¥ó¸ø³«¡¡·ºÌ³´±¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡¢·º»ö¡¦Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤Î¡È±¿Ì¿¡É¤¬¸òºø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¡-Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Á¸å11¡§25¡Ë¤¬¡¢11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌPR±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ØÃÇ¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡Ä¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊÌPR±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢º´Çì¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¡¢¸îÁ÷¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ëÎç¼£¤È¤³¤º¤¨¤¬ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ìÌÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢»à·º¼ü¤â¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹´ÃÖ½ê¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡¢¿ô¡¹¤Î¥·¡¼¥ó¤â¾Ò²ð¡£½é²óÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀè¹Ô¸ø³«¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ä¸¶¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢Æ£ÌÚ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆâÌÌ¤È´Ø·¸À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½é¤Î·ºÌ³´±Ìò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼Ä¸¶¤Ï¡Ö¤³¤º¤¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ç¤Ï°ìÉ¤Ïµ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£Îç¼£¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤º¤¨¤ÏÎç¼£¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤º¤¨¼«¿È¤â¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤¬¶ØÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶á¤Å¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÎç¼£¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼þ¤ê¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÉôÊ¬¡×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎç¼£¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤À¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Ù¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¿Í¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤º¤¨¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤º¤¨¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¿¨¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎç¼£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÌÚ¤Ï¡Öº´Çì¤Ï¤³¤º¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Û¤Î¤«¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡Ö¤³¤º¤¨¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²áµî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤º¤¨¤¬Îç¼£¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤±¤É»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Çì¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ºÌ³´±¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë3¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¸òºø¤·¡¢¡ÖÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Î¹ÔÊý¤¬¡¢ËÜºîºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
