&TEAM・TAKI、冠番組に声優・榎木淳弥が初出演へ “メロい”セリフ熱演も
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のTAKIがレギュラーを務めるMBSラジオ『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』（毎週土曜 後8：30〜9：00）の10、17日放送回に、声優の榎木淳弥が出演する。
【画像】『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」ティザービジュアル
8日からMBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠で放送スタートするテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」。虎杖悠仁と特級術師・乙骨憂太の激闘や、禪院直哉の本格参戦が描かれ、新章「死滅回游」の幕開けとなる。その主人公・虎杖悠仁役を務める榎木が『タキキタ』に初出演する。
昨年韓国デビューも果たし世界を舞台に活躍するTAKIが実感した『呪術廻戦』の世界での人気を語るなど、「アーティストと声優」という異なるフィールドで活躍する2人が熱いトークを繰り広げる。
TAKIが自身も作品のファンだという『呪術廻戦』の魅力を熱弁。さらに、TAKIと榎木のまさかの共通点も発覚。声でさまざまな表現をする声優・榎木に「セリフ」への感情の乗せ方など「プロの仕事」について教わる一幕も。
【放送内容】
＜1月10日＞
・『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』にて韓国でも舞台あいさつ
・去年韓国デビューをはたした&TEAM TAKIが韓国で感じた「呪術廻戦」の人気
・TAKIが好きな「呪術廻戦」のシーンや虎杖悠仁のセリフを榎木淳弥に熱弁!!
・榎木淳弥が語る「声優のオーディション」
・2度のオーディション番組を経験したTAKIが語る「オーディションでのパフォ―マンス」
＜1月17日＞
・声で表現することの難しさ
・声優・榎木淳弥がTAKIにアドバイス
・&TEAMの曲の歌詞を榎木が朗読!?
・「メロい」セリフをTAKI がプロの声優・榎木さんの前で熱演
【画像】『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」ティザービジュアル
8日からMBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠で放送スタートするテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」。虎杖悠仁と特級術師・乙骨憂太の激闘や、禪院直哉の本格参戦が描かれ、新章「死滅回游」の幕開けとなる。その主人公・虎杖悠仁役を務める榎木が『タキキタ』に初出演する。
TAKIが自身も作品のファンだという『呪術廻戦』の魅力を熱弁。さらに、TAKIと榎木のまさかの共通点も発覚。声でさまざまな表現をする声優・榎木に「セリフ」への感情の乗せ方など「プロの仕事」について教わる一幕も。
【放送内容】
＜1月10日＞
・『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』にて韓国でも舞台あいさつ
・去年韓国デビューをはたした&TEAM TAKIが韓国で感じた「呪術廻戦」の人気
・TAKIが好きな「呪術廻戦」のシーンや虎杖悠仁のセリフを榎木淳弥に熱弁!!
・榎木淳弥が語る「声優のオーディション」
・2度のオーディション番組を経験したTAKIが語る「オーディションでのパフォ―マンス」
＜1月17日＞
・声で表現することの難しさ
・声優・榎木淳弥がTAKIにアドバイス
・&TEAMの曲の歌詞を榎木が朗読!?
・「メロい」セリフをTAKI がプロの声優・榎木さんの前で熱演