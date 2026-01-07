2025年度プロレス大賞授賞式が7日、都内のホテルで行われた。初の技能賞に選ばれた1・4東京ドーム大会で引退した新日本の棚橋弘至社長は象徴でもある後ろ髪を切って“イケおじ”を目指すことを宣言した。

「最後に技能に滑り込んでみんな獲ったのはあんまいなくてうれしく思う」と自画自賛。「引退するまで朝起きて緊張感があった。それがもう試合することないんだと思ったら、寂しい思いもあるが、違うステージに進んだんだな」と感慨深げ。今後は来週休みがあり、「髪の毛を切ります。イケおじになります。ただかっこいい人になります」と宣言。「髪の色はちょっと落ち着いたものにします」と続けた。社長に専念するために「プロレスラーは後ろ髪は長いもんだと信じてやってきた。それが間違った解釈をしてきた。自分の中では切り替え。引退、社長業を含めて、初めて切り替えができる」と話した。

東京ドームの引退試合を両親も観戦。会えなかったものの、電話したら「凄い酔っ払っていて。“弘至よく頑張ったな”と言われた。息子が誇らしく思えたのか、いいお酒が飲めたのか、親孝行ができた」と笑顔だった。

今年度は女子が史上初のMVPがスターダムの上谷沙弥が受賞、近年が新日本勢が独占状態だったが、今回は取れなかった。「これは現役の選手が悔しい気持ちを持って、新日本で独占してやると思って、奮起を促します」と注文をつけていた。