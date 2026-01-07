浜岡原子力発電所の再稼働審査で中部電力がデータを不正に操作していた問題。原子力規制委員会の委員長が、これまでの審査を白紙とする見通しを示しました。

【写真を見る】中部電力のデータ不正問題 ｢捏造または改ざん｣ ｢安全規制に対する暴挙｣…原子力規制委員会で厳しい意見相次ぐ 中部電力への立ち入り検査を検討

この問題は、静岡県にある浜岡原発の再稼働をめぐる審査で、耐震設計の「基準地震動」について中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さく見せていた疑いがあるものです。



「データの信頼性に疑問が生じた」として審査を中断した、7日の原子力規制委員会 定例会では、厳しい意見が相次ぎました。

委員長「安全規制に対する暴挙」

（原子力規制委員会 山岡耕春委員）

「捏造または改ざんにあたるものだと考えていて、非常に重大で誠に遺憾である」

（原子力規制委員会 杉山智之委員）

「こういう不正行為があると全てを台無しにしてしまう」

その後の会見で原子力規制委員会の山中伸介委員長は、きょうの会見で審査を“白紙”に戻し、やり直す必要があるとの見通しを示しました。



（原子力規制委員会 山中伸介委員長）

「安全規制に対する暴挙。審査そのものを全て見直す必要がある」



また、中部電力への立ち入り検査を検討していることも明らかにしています。

地元住民「白紙に戻すしかない」

浜岡原発の地元、静岡・御前崎市の住民からは。



（御前崎市 市民）

「安全の方が大事。なんでそうしちゃったのかな」

「白紙に戻すしかないんでしょうね」

会見を受け中部電力は…

原子力規制委員会の会見を受け中部電力は、「本事案は原子力事業者としての適格性を疑われるものであり、今後原子力規制委員会のご指示、ご指導に真摯に対応してまいります」などとのコメントを発表しました。