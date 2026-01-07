°Ý¿·¡¦Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¡¡à¹ñÊÝÌäÂêá¤á¤°¤êÃÏÊýµÄ°÷£´¿Í½èÊ¬¤ÎÊý¿Ë¡ÖÃ¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤Ï£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£½êÂ°¤¹¤ëÃÏÊýµÄ°÷£´¿Í¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆºòÇ¯£±£²·î£²£°Æü¤«¤éº£Ç¯£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÄ°÷¤ä¼óÄ¹¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»Ê»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤ò¸øÉ½¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷£²¿Í¤ÈÆôºê»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¢¿À¸Í»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î£´¿Í¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£´¿Í¤ÏÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ»Ê»á¤Ï¡ÖÅö³ºË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¸½¼Â¤ËµÄ°÷Êó½·¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Äã³Û¤ÊÌò°÷Êó½·¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤·¤«»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µÄ°÷Êó½·¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤è¤ê¤âÄã³Û¤ÊÊÝ¸±ÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³°·ÁÅª¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ±þÇ½ÉéÃ´¤È¤¤¤¦¹ÔÀ¯À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ÎÃ¦Ë¡¹Ô°Ù¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê½èÊ¬¤Ïº£¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ëÅÞ¤Î¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ»Ê»á¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ê´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÞËÜÉô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Áí»ÙÉô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÆµÄ°÷ÃÄ¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¡Ø°¼Á¤Ê¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ÇÁÈ¿¥Åª¤Ê´ØÍ¿¤ò¼¨¤¹»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
