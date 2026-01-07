1月7日午前11時から都内のホテルで結婚会見を開くことを発表、和服姿で記者会見に臨んだ元SKE48の松井珠理奈と、ボーイズグループ「BOYS AND MEN」の辻本達規。金屏風の前での結婚会見を開く芸能人カップルはじつに久しぶりだった。

「1月1日に『スポーツニッポン』がふたりの結婚を報道。同日に辻本さんの所属事務所が《すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます》と、報道を認める発表をしました。1月6日には7日の記者会見をアナウンスし、近年では珍しい結婚会見となりました」（芸能記者）

松井は現在28歳。2008年、11歳でSKE48に加入、すぐに最年少記録で選抜メンバー入り。松井玲奈との“W松井”としてAKB本体でも活動するなどグループのエース格として活躍。2021年に卒業後は名古屋を中心に活動していた。

一方の辻本は、2010年に結成された東海エリア出身・在住のメンバーで構成されたグループのBOYS AND MENに所属する34歳。19歳でグループに加入し、いわゆる“名古屋ご当地アイドル”として長年活躍してきた。

「2015年頃に辻本さんが名古屋駅前でイベントのチラシを配っていた際、松井さんがSKEメンバーと通りかかり、知り合ったようですね。松井さんが2022年に体調不良で活動休止した時、SKEの共通の知り合いを通じて辻本さんがキャンプに誘ったそうです。松井さんは《こんな素敵な機会はないなと思ってご一緒させていただいた》と語っており、その2〜3カ月後となる3年前のクリスマスに辻本さんがペアの時計を渡して告白。しかし、松井さんは《これ以上ご迷惑をおかけしてしまうのも申し訳ないなっていう気持ち》として返事を保留。日付が変わってから交際を受け入れたと話していました。結婚会見では昨年末のライブ中にかかとを骨折した辻本さんが松葉杖をついて登場。松井さんが甲斐甲斐しくサポートしていましたね」（前出・記者）

実におめでたい話なのだが、Xでは賛否両論。どちらも東海圏で活躍しているため、全国的には“最近見かけない人々”となっているのも影響しているようだ。

《ニーズあるん？松井珠理奈と辻本さんて人の結婚会見》

《松井珠理奈 結婚興味無いだろ？世間は？》

などの冷めた声が多くポストされている。一方で《今どき硬派な…推せる…》《簡単に直筆の文書で済ます方が多い中、会見を開くのは好感が持てます！》としっかり記者会見を開いたふたりへのエールも書き込まれていた。

「どちらも中日ファンであり、関連した仕事も多いですし、名古屋では祝福する声が非常に多いですね。辻本さんの友人であるドラゴンズのエース・柳裕也選手とのエピソードも飛び出すなど、“結婚式が派手”で定評のある東海文化圏らしい記者会見でした。賛否が分かれた理由の一つは、そもそもこうした金屏風の前でおこなう芸能人の結婚式という“昭和スタイル”に世間が慣れていないことも原因でしょう。結婚や交際について“プライベート”を盾に“こっそり”済ませる芸能人が多いなかで、会見を開くのは“自己主張が強い”と捉えられかねないのでしょうね。

ただ、多くのファンがいる2人ですから、きちっと顔を出して報告したことは評価されるべきだと思うのですが……」（芸能ジャーナリスト）

東海の覇王夫婦として君臨する未来もあるかもしれない。