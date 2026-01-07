

11月の1位に輝いた竹中知華の『TOMOKA』（撮影：唐木貴央）



『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2025年11月期デジタル写真集ランキングが、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中だ。1位を竹中知華による『TOMOKA』（撮影：唐木貴央）が獲得した。

【写真】11月にランクインした写真集

本作品は、ラジオ沖縄所属のアナウンサー・竹中知華が、43歳にして初めて挑戦した水着グラビアを収めた一冊。本編ではプールサイドで爽やかな笑顔をたっぷりと見せ、またベッドやリビングでしっとり大人の色香を漂わせる。特に"令和のスイカップ"とも呼ばれるスタイルは衝撃的で、本人の強い意志を感じさせる魂のグラビアに心が震えること必至だ。なおグラジャパ！版では、今回の撮影にまつわるオーディオコメンタリーが収録されている。

動画では、竹中本人が登場。1位になったことに驚きながらも嬉しそうにファンに報告し、「43歳で、水着グラビアは初挑戦だったので、もうどうしたらいいか、全然わからなくて。（それでも）スタッフの皆さんがとってもアットホームな環境を作ってくださったので、のびのびと撮影に臨むことができたなと思っております」と満足そうな表情を浮かべた。

またできあがった写真を見た時の心境を「『えー、私ってこんな表情もしてるの？』とか『すごいなー、プロの皆さんの引き出し方は』と思いながら、ちょっと恥ずかしいなと思いました」と明かし、また発売後は地元でも大きな話題となったらしく、「沖縄で歩いていたら、リスナーさんから『見たよ！』とか、そういう声もかけていただきました。とても嬉しいです」と笑顔を見せた。



竹中知華の『TOMOKA』（撮影：唐木貴央）



2位は、人気アイドルグループ"#Mooove!"で青色を担当する姫野ひなのが10月末に発売し、前回のマンスリーランキングで4位を記録した『世界の中心で』。

本作は中華料理店、古着屋などで撮影。身長148cmと小柄ながら、バランスの取れた見事なスタイルを披露している。店内の人目を意識した、恥ずかしそうな表情も愛らしい。なお姫野の最新作『恋するシルエット』も同月10位のランクイン。世界は彼女を中心に回っている!?



姫野ひなの(#Mooove!)の『世界の中心で』（撮影：桑島智輝）



3位は、数々のカリスマ美容師のSNSに登場し、サロンモデルとして絶大な支持を集める緑川春菜の初グラビアを収めた『潮風に髪は揺れて』（撮影：オノツトム）。

彼女自身、思い入れのある場所だという「夏の鎌倉」を舞台に爽やかな水着姿を披露。ぽかぽか陽気の日に、まったり街を歩き、海ではしゃいでつくるふたりだけの思い出。長らく待望された魅惑の"うるつやボディ"がついにそのベールを脱ぐ。



緑川春菜の『潮風に髪は揺れて』（撮影：オノツトム）



4〜10位は以下の通り。

4位 山田あい『【週プレ プラス！】アザーカット集「太陽に照らされて〜prologue〜」』（撮影：小塚毅之）

5位 すずら『まるでアニメの世界から飛び出した...!??』（撮影：東京祐）

6位 新田さちか『もっと近づきたくて』（撮影：細居幸次郎）

7位 麻倉瑞季『気持ちよすぎた』（撮影：前康輔）

8位 芦川玲一『越後のれいちゃん、全国デビュー！』（撮影：栗山秀作）

9位 井口裕香『【週プレ プラス！】アザーカット集「続・恋する沖縄。〜prologue〜」』（撮影：HIROKAZU）

10位 姫野ひなの(#Mooove!)『恋するシルエット』（撮影：U-YA）

5位は、わずか3年でSNS総フォロワー数を70万人超を突破し、話題のコスプレイヤーすずらの『まるでアニメの世界から飛び出した...!??』。

SNSでは「無加工動画がかわいい」と評判のすずら。北海道十勝の出身らしく？ 光をまとって透き通る素肌は、雪のように白くて思わず触れたくなる柔らかさ。お部屋でまったりくつろぐ姿はまるで天使のよう。アニメの世界から抜け出してきたかのような神がかったボディを堪能したい。

動画ではすずら本人が登場。5位になった感謝をファンへ伝え、「衣装やポーズや、シチュエーションまでこだわっていて、普段の私のコスプレ姿とは全然違う、素の自分を追求してみました。寝転ぶことが結構多くて、髪の毛が乱れてしまうことが多かったんですけど、それが逆にありのままの姿っていう感じがして、結構、自然な表情で撮れたと思います」と」と本作品への想いを語った。

お気に入りは「デニムの水着にニーハイソックスを合わせているカット」と明かし、「これからも皆さんに少しでも癒しを感じてもらえる作品を届けていけたらなと思っています」と明るく語った。



すずら『まるでアニメの世界から飛び出した...!??』（撮影：東京祐）



8位の『越後のれいちゃん、全国デビュー！』は、新潟で活動中の知る人ぞ知るローカルタレント・芦川玲一の初グラビアを収録した一冊。

「グラビアは憧れの場所で、撮影が楽しすぎました」という本人の気持ちが表情に。日テレ・水トアナウンサーにも似ている？という笑顔が全体の8割という多幸感あふれる内容となった。ご当地ビール片手に下着姿でほろ酔う、写真集だけのセクシーショットは必見だ。

動画では芦川本人が登場。持ち前の笑顔を浮かべながら8位にランクインしたことを報告すると、「当日は大好きなグラビア撮影ということで、とっても緊張していたんですが、スタッフさんたちとわきあいあい、とっても楽しく、撮影することができました」と撮影時の心境を明かした。

また写真集の見どころについて、「プール撮影のときに着ていたトロピカルな水着。こちらがすごく可愛くて、ちょっと新たな自分の一面も見せられたんじゃないかなと思いますし、あとは黒いランジェリー。こちらちょっとリラックスしたときに撮影しているんですが、とってもセクシーで、自分でも見てドキドキしてしまうカットにもなっています」と爽やかに語った。



芦川玲一の『越後のれいちゃん、全国デビュー！』（撮影：栗山秀作）



9位は、人気声優・井口裕香の『続・恋する沖縄。〜prologue〜』。

本作は前月のマンスリーでは1位を獲得したデジタル写真集『恋する沖縄。』の完全アザーカット集。磨き上げられたボディはもちろん、ロケ地である沖縄の熱気に包まれ、しっとり色っぽいカットを多数収録。ページをめくる度、ますます彼女が好きになってくること必至だ。



井口裕香の『【週プレ プラス！】アザーカット集「続・恋する沖縄。〜prologue〜」』（撮影：HIROKAZU）



このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2025年11月1日〜30日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで見ることができる。

【https://youtu.be/IDYIZf34i8o?si=edUeJ68qtcBKlL2g】