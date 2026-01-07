ニトリは、20種類の自動調理メニューを搭載した「フラット電子レンジ 18L GZ2G06」を2025年12月上旬に発売しました。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は1万4900円（税込）。

「フラット電子レンジ 18L GZ2G06」

記事のポイント 弁当や総菜の温めや、冷蔵・冷凍保存した料理の温め直しなどが手早く行える電子レンジ。庫内にターンテーブルがないフラットタイプなので、大きな弁当なども出し入れしやすくなっています。自動調理メニューを備えているので、おかずを一品増やしたいときや、調理するのが面倒なときにも便利。

本製品は、庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。大きな弁当なども出し入れしやすく、汚れがついてしまっても隅々までサッとお掃除できます。

複雑な設定が不要な20種の自動調理メニューを搭載しており、材料を耐熱容器入れてメニュー番号を設定し、加熱をスタートするだけで料理が完成します。（※）

※メニューにより途中でかき混ぜが必要な場合があります。

カレーやチャーハン、ハンバーグなどに加え、筑前煮やかぼちゃの煮物などの和食も調理が可能。さらに、カスタードクリームやクレープ生地などのスイーツまで、様々な調理が簡単に楽しめます。

大きく明るい液晶画面と、スムーズに動くダイヤルを搭載。時間調整やメニューの選択が簡単にできます。日常で特によく使う「ごはん」「お弁当」「飲み物」「ゆで野菜」の自動あたためボタンを搭載。加熱時間の設定を自動でおこなうので、複雑な操作をする必要がありません。

このほか、出力選択や加熱時間の設定をしなくても「スタート」ボタンを押すだけで簡単に加熱がスタートできる「ダイレクトスタート機能」や、子どものいたずらによる事故を防ぐ「チャイルドロック」、操作音・加熱終了音が鳴らなくなる「消音機能」など、便利な機能も備えています。

ニトリ 「フラット電子レンジ 18L GZ2G06」 発売日：2025年12月上旬 実売価格：1万4900円（税込）

The post 庫内が広くて使いやすい！ 20種類の自動調理メニューを備えたニトリのフラット電子レンジ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.