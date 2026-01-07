King Gnu¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë·èÄê ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤Ï½é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/07¡ÛKing Gnu¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¡ÖKing Gnu¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¤¬¡¢1·î16Æü22»þ¡Á24»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu°æ¸ý¡¢·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¾Ð´é
º£²ó¡¢1·î9Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢2·î¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂ¿ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖKing Gnu CEN+RAL Tour 2026¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢King Gnu¤È¤·¤Æ½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬·èÄê¡£2019Ç¯¤Ë°æ¸ýÍý¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖKing Gnu °æ¸ýÍý¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢1·î16Æü22»þ¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ï¥é¥¸¥ª¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¤Ïradiko¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
King Gnu¤Ï¡¢¾ïÅÄÂç´õ¡¢Àª´îÍ·¡¢¿·°æÏÂµ±¡¢°æ¸ý¤Ë¤è¤ë4¥Ô¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¡£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ý¥Ã¥×¥»¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿²»³ÚÀ¤Ï¡ÖTokyo New Mixture Style¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢2017Ç¯4·î¤Î»ÏÆ°°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥á¥¸¥ã¡¼Ìä¤ï¤º¡¢³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¾Þ»¿¤ò½¸¤á¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ·²¤Ç¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÁÍ§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖPERIMETRON¡×¤ÈÀ©ºî¤¹¤ëMV¡¦¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â³Î¸Ç¤¿¤ëÃíÌÜ¤ÈÉ¾²Á¤ò½¸¤á¡¢²»³Ú¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢±ÇÁü¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á´Êý°Ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¡¢¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏKing Gnu¤Î4¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ï¤¤¤ï¤¤¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
