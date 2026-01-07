「もう毛玉できてる、、」→ 回避！【グローバルワーク】40・50代が狙いたい「優秀セーター」

ニットアイテムの悩みで多いのが、目立ってくる毛玉。出番の多いシンプルセーターこそ、毛玉のできにくいものを選ぶとお手入れが楽ちんです。そこでおすすめしたいのが、今回紹介する【グローバルワーク】のセーター。アンチピリング仕様に加えてマシンウォッシャブル対応の優秀な1枚が、今ならセール価格で手に入ります。

アンチピリング + マシンウォッシャブルが嬉しいセーター

【グローバルワーク】「毛玉になりにくいドルマン」\2,245（税込・セール価格）

「柔らかい綿混素材で、着心地の良い」「毛玉になりにくい」と公式サイトで紹介されるセーター。洗濯機で気軽に洗えるので日常使いしやすく、つい手に取る頻度が高くなりそうです。着丈の異なるSHORT・REGULARの2サイズ展開で、好みに合わせて選べるのも嬉しいところ。無地だからこそ、柄スカートやプリントパンツとも相性がよく、幅広い着こなしを楽しめるのが魅力です。

程よいサイズ感でレイヤードコーデにもぴったり

ゆるっとした形とドルマンスリーブでボディラインを拾いにくく、大人が安心して着られるのも高評価ポイント。下にブラウスを重ねたり、上からジャケットを羽織ったりと、レイヤードも楽しめます。裾がほどよくラウンドした形なので、アウトスタイルでもバランスよく決まりそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M