ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。元日の放送のなかで、お年玉や餅つきをはじめとした“お正月の行事”についてトークを繰り広げた。

サマンサは、「昔と比べて親戚付き合いが遠のいている昨今、子どもたちがお年玉をもらえる数が減っているだろう」と予想。自身は、「もしも1000円をあげる場合に、『え、1000円？』と思われないか不安」と明かした。

お年玉のイメージ

以前、親戚の子どもに「お年玉をあげる」と言ったところ、スマホを渡されたというサマンサ。スマホの使い方を聞いてきたのかと思い、どうしたのかと尋ねると、「はい、PayPay」と言われたという。

「お年玉をPayPayで送ると思ってるのよ。CM狙ってるんかと思った」とサマンサが言うと、「ジェネレーションギャップやわ〜、令和の子どもさん」とマリン。2人は口々に、「現金を持ち歩いて落とすよりはいいけど」「味気がない」とこぼしていた。

昔の正月を振り返り、「大みそかまでにおもちつきをやって、おもちを入れる木の入れ物を使って家庭ごとにして、鏡餅用と食べる用にわけていた」とサマンサ。

マリンも「杵でついたおもちが本当においしかったんですよ」と懐かしみながら、「いまは電動もちつき機を使ってる。時代ですよね〜」と話した。

初夢で見ると縁起がいいとされている“一富士二鷹三なすび”がどうしても思い出せなかったマリンは、「なんでしたっけ？ イチロー、三なすびみたいな」とコメント。



これを聞いたサマンサは、「めちゃくちゃなことを言い出した。ちゃんと把握してから話しだしてください」とあきれ顔だった。

マリンが続けた「あとは運がつく夢とか。ウンを踏むと運がつくとか」という言葉には、「いろいろぶっこんできたけど、始末は自分でしてくださいね」とサマンサ。マリンはすかさず、「あけましておめでとうございます！」と元気にあいさつをしてごまかしていた。



（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2026年1月1日放送回より