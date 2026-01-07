大物候補がベールを脱ぐ。１２日の京都５Ｒ（芝１６００メートル）でデビュー予定のペイジャー（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父エピファネイア）は２１年スプリンターズＳを勝ったピクシーナイトの半弟。騎手時代に兄をＧ１制覇に導いた福永調教師は「いいフットワークで、すごく乗り味もいい。期待している」と口にする。

２０２３年のセレクト当歳セールで３億３０００万円の値がついた。当時、技術調教師だった福永師は原石の輝きをしっかりと覚えている。「セリからすごくいい馬で、きれいなシルエットしていた。そのイメージのまま、ここまできています」。気の入りやすい面を考慮して、全体時計を求めずにリズムを重視するような調整。それでも、先月２４日の栗東・ＣＷコースではラスト１ハロン１１秒３をマークした。

オーナーは６日にフォーエバーヤングで２５年の年度代表馬の座を獲得したばかりの藤田晋氏。“持っている”オーナーの勢いもデビューＶへの背中を押す。「４９０キロ台と馬格があるのに、見た目はスラッとしている。バネもある。ピクシーより軽さがある」と父も兄も背中を知るトレーナー。想定段階で出走予定馬が多く、除外の可能性もあるが、ゲートインまでたどり着けば当然、注目の存在になる。（山本 武志）