ケンタッキーの「ケンタランチ」バーガー＋ポテトの550円セット販売開始【詳細】 王道チキンフィレ、和カツの2種類
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、新年5日から新たな「ケンタランチ」のレギュラーメニューを販売開始した。
【写真】シンプル＆王道 チキンフィレバーガー＋ポテトS＝550円
毎日ランチタイム（午前10時〜午後3時）に提供する「ケンタランチ」に加わったのは、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」。バーガーにポテト（S）がついて550円で、“550（ゴーゴー）コンビ”とする。定番ラインアップとして継続的に提供していく。
チキンフィレバーガーは、KFC BURGERSの元祖。11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたジューシーなチキンフィレに、シャキシャキのレタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた、長く愛される王道の味わい。
“和カツ”の愛称で親しまれる和風チキンカツバーガーは、ボリューム満点のチキンカツに、醤油風味のてりやきソース、特製マヨソース、千切りキャベツを組み合わせた、食べごたえのある和風テイストが特徴。
やや太めにカットした、やわらかくホクホクとした食感のポテトは、どちらのバーガーとも相性抜群。
■商品名：
「チキンフィレバーガーコンビ」…550円（単品積上げ価格730円）
チキンフィレバーガー、ポテト（S）
「和風チキンカツバーガーコンビ」…550円（単品積上げ価格730円）
和風チキンカツバーガー、ポテト（S）
発売日：2026年1月5日(月)から
実施店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗では取り扱いがない場合あり
※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合あり
※価格は税込
※積上げ価格は単品価格を合算した価格
