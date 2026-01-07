シンガー・ソングライターの大黒摩季（56）がDJを務めるFM大阪「Maki Ohguro BLACK SUNDAY」（日曜前9・30）が4日、スタ―ト。自宅での趣味を明かした。

リスナーからの悩みに答え、処方箋を授ける同番組。初回は自身の心がブラックになったこととして、「今朝、早起きしてベランダで育てているバラの様子を見に行った」と切り出した。

「あの人たちプリンセスみたいな性格なんで、水をあげすぎると腐るし、肥料をあげすぎてもダメだし。放置しすぎてもダメだし。ころよき距離感が必要なんですよ」と説明。うまく育てると冬でも咲くといい、「私、前世は男の人だったんじゃないかな…っていう。若い女の子を咲かせようってのに近いんですけど」と、バラ育てを形容し、笑った。

ただ、この日は「すごい量のワラジムシがわいてたの！」と告白。ハエ・蚊用の殺虫剤をまいたというが、「私、ほんとは虫殺すの嫌いなんです」と、生かしたまま逃がす主義だと主張した。

「でもそのワラジだけはこれ以上増えたら困るから…」と釈明したが、その後出てきたゴキブリも駆除。「心の底でゴメンネ、って。あたしってほんとはブラックなんだな…って反省しましたよ」と吐露した。

その後、「成仏しますように、ってうちの家族とか、（21年に死去したドラマー）村上“ポンタ”秀一さんとか、（20年に死去した作曲家）服部克久先生とかを飾ってあるところで、彼らのためにお線香をあげました」と大黒。まさかの虫たちを律儀に弔ったことを明かしていた。