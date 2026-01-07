来月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング女子代表に決まっているフォルティウスのフィフス小林未奈（23）とリード近江谷杏菜（36）の2人が7日、遠征中のカナダからオンライン取材に応じ、開幕まで1カ月を切った五輪への意気込みなどを語った。

初の五輪に挑む23歳の小林は、「これまでの大会はテレビで観戦しているが、（18年の）平昌大会でロコ・ソラーレの皆さんが銅メダルを獲得した時の感動は、凄く覚えている」と語った。自身は小4でカーリングを始め、小6で北海道のタレントアスリート発掘育成事業に選ばれると、五輪を本気で目指すように。初の舞台に向けて、心身ともに「万全の状態にしたい」と話した。

フィフスは基本的に不測の事態が起きない限りは出場機会がなく、選手個人としては難しい立場にある。小林も「難しいポジション。心も体も出る選手と常に同じ状態で臨むが、大会中は動けないし、試合中は見守り、客観的な視点が求められる」と話す。それでも個人の感情は封印し、常にチームを勝たせるために行動しているといい、「今後のカーリング人生にもつながると思うので、全てを吸収したい」と前向きに話した。

一方、チーム青森の一員として出場した10年バンクーバー五輪以来、4大会ぶり2度目の五輪に挑む近江谷は、「カーリングが楽しいのは（16年前と）変わらない。世界トップを目指すヒリヒリ感が日常生活にあることが凄く幸せ」と語った。前回出場時は8位と振るわなかっただけに、日本カーリング界の悲願でもある初の金メダルに向けて「自信を持った状況で五輪に行きたい」と意気込んだ。