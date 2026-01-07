俳優・中沢元紀（２５）が７日、都内で行われた、ＢＳ−ＴＢＳの主演ドラマ「ゲームチェンジ」会見に初共演となった石川恋（３２）と出席した。

人生の岐路に立った若者がひょんなことからＡＩなどの先端技術を使い効率化を図る「スマート農業」に出会い、人生をリスタートさせるオリジナルヒューマンコメディー。中沢は元ゲーム会社勤務のニート、石川は東京のＰＲ会社で働くバリキャリ役。

中沢は石川について、「初めて会ったのが田んぼの中」だったと告白。「田んぼの中なのにおしゃれな衣装を着て、ヒールで歩いてきた」と笑って明かした上で「僕の過去の出演作を見てくださったりして、そういうお話で盛り上がった。頼れるかっこいいお姉さんって印象です」と語った。

また石川は、中沢が出演していたＴＢＳ系日曜劇場「下剋上球児」で務めた、犬塚翔という役柄を踏まえ「『ああ、翔ちゃんと共演できるんだ！』っていうのが最初うれしくて」と笑顔で回想。「あんまり人と関わるのが苦手なタイプの役だったのもあってか、ちょっと人見知りしてたかなって私は思ってて」と続けながら「でも２５歳らしい、かわいらしさもありつつすごく座長として引っ張っていただきました」と撮影を振り返った。