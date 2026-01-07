3連休は全国的に大荒れか…九州でも積雪の可能性　今シーズン最強クラス寒気で“警報級大雪”　太平洋側も寒さ厳しく

3連休は、各地で「二十歳の集い」などが開催され、晴れ着を着る方も多いと思う。天気が気になるところだが、3連休は日本海側を中心に吹雪や暴風雪となり、全国的に大荒れとなるおそれがある。九州でも雪が降って、積もる可能性もある。

大荒れにより交通機関や道路の通行に影響する所もあるため、今後発表される気象情報には注意してほしい。

10日土曜日から11日日曜日にかけて、日本海を低気圧が発達しながら北東に進み、低気圧の通過後は強い冬型の気圧配置になる。同時に今シーズン最強クラスの寒気も襲来する。

このため、11日日曜日は、九州から北海道にかけて広い範囲で雪が降り、日本海側を中心に警報級大雪のおそれがある。

翌12日月曜日「成人の日」も九州から北海道にかけて引き続き広い範囲で雪が降り、日本海側を中心に警報級大雪のおそれが続く。雪が予想される地域の「二十歳の集い」は足元に注意してほしい。

11日から12日にかけては晴れる太平洋側も含めて全国的に季節風が強まり、寒さも厳しくなる。

吹雪や暴風雪により見通しが悪くなるため、車の運転には注意が必要であるとともに、道路の通行止めや鉄道の運転見合わせなど交通機関に影響する可能性もあり、今後発表される気象情報は注目だ。

執筆；三井良浩（フジテレビ気象センター）