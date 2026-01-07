JR秋田駅前のにぎわい創りなどを目的としたイベントが始まりました。



秋田市の西武秋田店では、全国のうまいものが集まり、早速多くの人でにぎわっています。



秋田駅前の商業施設5店舗が協力して開催する「新旬祭」。



期間中は、年末に抽選販売が行われた秋田駅前プレミアムチケットでお得に買い物が楽しめるほか、全国の有名店も秋田駅前に出店します。



西武秋田店で開催されるのは「グルメパラダイス」という食のイベント。





前半と後半に期間を分けて、合わせて31のお店が登場します。ごはんのおかずや晩酌のお供にぴったりの惣菜から、人気のスイーツまで、全国のうまいものが大集合です。醤油やニンニクで濃厚に味付けした北海道のから揚げ「ザンギ」の専門店。鴨下望美アナウンサー「ありがとうございます～！わあ～すごい。おいしそう！」「んーんー！すっごくジューシーです。醤油がガツンときいています。しっかり浸かってておいしい！口に入れるとジュワーッと鶏の甘味がうま味が広がります」会場にはイートインコーナーもあります。人気のラーメン店2店舗が入れ替わりで登場。7日から来週火曜日までは京都の名店「本家 第一旭」の一品が味わえます。透き通った醬油スープには、豚骨のうま味がぎゅっと詰まっています。鴨下アナ「スープのうま味がよく麺に絡んでいておいしいです。麺ももっちもちですね」「豚骨ですけど朝にも全然がつっといけちゃう感じのラーメンです。おいしい。」初日から多くの人でにぎわったグルメパラダイス。秋田市の西武秋田店で今月19日まで開催されます。