秋田県が長年全国1位を維持しているものの中に街の床屋さん、理容店の数があります。



国の統計によりますと、人口10万人あたり約220軒で、全国平均の2倍です。



身だしなみに気を使う県民性が背景にあると言われてきましたが、店舗のほとんどが個人経営で高齢化や後継者不足によって店舗数は減少傾向にあります。



こうした中、東京で腕を磨いた男性が生まれ育った秋田市に戻り、祖母が立ち上げた理容店の経営を受け継ぎました。





■店を継いで1年 確かな技術

都会とのギャップに戸惑いつつも前に進む姿、そして今年にかける思いを取材しました。

県内随一の歓楽街川反からほど近い住宅地にあるヘアーサロン・ミリオン。



創業60年を超える理容店です。



須藤智也さん25歳。



東京の六本木や渋谷で腕を磨きおととしの秋、秋田に戻ってきました。



須藤さん

「どうですか？」

客

「いいですね」

須藤さん

「大丈夫ですか？」



カット技術の高さが評判を呼び、遠方から通う客も増えています。



地元の高校を卒業後、岩手県の専門学校を経て都内の高級サロンで腕を磨いてきた智也さん。



店を継いで約1年。



当初は戸惑いや不安が大きかったといいます。



須藤さん

「渋谷から秋田だったので、もうびっくりするぐらい人がいないし、この暇さでどうやって生活していくんだろうとか」「東京にいたら本当に予約だって1か月先まで埋まって、何もしてなくても飛び込みのお客さんは来るし。旅行で来た外国人もすごい来てくれるし。困らなかったんですね、集客が。とにかくもう暇な時間もなかったし、暇な日もなかったし、なんならもっと休みたいみたいな」

■90歳の祖母も現役

創業者として60年以上、店を守ってきたのが祖母の律子さんです。



90歳の今も店に立ち続ける現役の理容師です。



女性でも自立して稼げるよう父親に手に職を持つことを勧められ理容師の資格をとったといいます。



その背中を追うように理容師の道に進んだ智也さん。



祖母から譲り受けたハサミをいまも大事に使い続けています。



須藤さん

「ずっと使っていて、おばあちゃんが使ってて薄くて使いやすくて」



祖母が守り続けてきた店を自分はどうしていくべきなのか。



東京と秋田のギャップ、今後の営業スタイルについて悩む日が続く中、店を訪れた友人の一言で迷いが解けたといいます。



須藤さん

「なんか実家みたいだって言われた時に、ああ、そういう感じかと思って。 なんか東京だったらオシャレで内装がすごく良くてみたいな。なんかそんな感じじゃないのもなんかいいんだなっていうのはすごい思って。なんか勝負の仕方を変えるみたいな」

■ヘアカットで秋田の若者を元気に

須藤さん

「同じ感じね」

客

「はい」



人の印象を大きく変える髪型。



『店構えはアットホームでも髪型はカッコよく』というのが須藤さんのポリシーです。



須藤さん

「頭の形とか髪質めっちゃ大事ですけど、若いメンズはやっぱりセットしやすさとか普段（整髪料は）何つけるかとか整髪料の種類とか、それによって変えたりとか」



この日訪れたのは、数か月前から来店しているという10代の学生。



パーマもあてて約1時間半で完成です。



須藤さん

「（前回から）2か月くらい空いたので、いい感じにイメチェンしたかのような…高専なので（パーマも）OKなので」

客

「自由なので」

記者

「楽しめますね」

客

「結構そうですね」



須藤さん

「ここ選んでくれるのはうれしいですよね」「ここで髪を切って（お客さんに） 彼女できているし、そういうのやっぱいいなって思う」



顔なじみの常連客だけでなく口コミで新たな顧客が訪れることも多くなってきた中、須藤さんに新たな家族が増えました。



祖母・律子さん

「仕事は速いけども、若い人はやっぱり（智也を）選ぶと思いますよ。私から見ればなんとお粗末だと思うけども。それがね、今の時代の仕事だと思うから。 あんまり言えばよ、へそ曲げていなくなれば困るから（笑）」



老舗の後継ぎとして、そして2人の子どもをもつ父親として。



午年の今年は「力強く前向きな1年にしたい」と智也さんは話します。



須藤智也さん

「おばあちゃんが頑張ってきた分、 常連さんがすごい多いので。でもやっぱりそれだけに頼れないので」「高校生でも学生さんでも、やっぱり若い人を捕まえていった方が活気のあるお店になると思うので頑張ります！」