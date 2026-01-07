「古董茶館 四季」は、覚王山・日泰寺参道に店を構える、中国の六大茶葉を味わえる本格的な茶館です。中国・四川省出身のオーナーが、「自分の好きな“茶”の魅力を多くの人に伝えたい」という思いから開店しました。



店で扱う茶葉は、2000種類以上あるといわれる中国大陸の茶葉の中から、オーナー自らが試飲し、品質に納得した25種類を厳選。なかには、15年以上熟成された白茶など、なかなか出会えない希少な高級茶葉も含まれています。





茶葉ごとに湯温や蒸らし時間を調整し、1煎目、2煎目、3煎目と、回を重ねるごとに変化する香りと味わいを楽しめます。すべての茶葉が3煎提供されるのも特徴です。中国では“お茶酔い”を防ぐために、お茶のあとに甘味を食べる習慣があり、この店でも茶菓子が用意されています。【三色湯圓（サンスェータンユェン）】は、中国の旧正月に欠かせない定番菓子で、ピーナツや黒ゴマの餡を白玉粉で包んだ、もちもちとした食感が魅力の甘味です。また、【蓮根湯】は蓮根粉100％で作られた、中国伝統のとろりとしたスイーツ。素朴な味わいにドライフルーツの甘みがよく合い、体にやさしい一品です。そのほか、松の実やカボチャの種、冬瓜の砂糖漬けといった珍しいお茶請けも楽しめます。店内では、中国茶葉や茶器の販売も行っています。＜メニューの一例＞【白牡丹（白茶）】（3煎2000円）【ナッツと冬瓜糖の盛り合わせ】（500円）【新会陳皮山査子（サンザシ）】（300円）【蓮根湯】（600円）【三色湯圓】（700円） など※2025年11月4日時点の情報です