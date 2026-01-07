中国六大茶葉をゆったり堪能…四川出身オーナーが厳選した中国茶 骨董の器と伝統菓子で楽しむ覚王山の本格茶館
「古董茶館 四季」は、覚王山・日泰寺参道に店を構える、中国の六大茶葉を味わえる本格的な茶館です。中国・四川省出身のオーナーが、「自分の好きな“茶”の魅力を多くの人に伝えたい」という思いから開店しました。
店で扱う茶葉は、2000種類以上あるといわれる中国大陸の茶葉の中から、オーナー自らが試飲し、品質に納得した25種類を厳選。なかには、15年以上熟成された白茶など、なかなか出会えない希少な高級茶葉も含まれています。
中国では“お茶酔い”を防ぐために、お茶のあとに甘味を食べる習慣があり、この店でも茶菓子が用意されています。【三色湯圓（サンスェータンユェン）】は、中国の旧正月に欠かせない定番菓子で、ピーナツや黒ゴマの餡を白玉粉で包んだ、もちもちとした食感が魅力の甘味です。
また、【蓮根湯】は蓮根粉100％で作られた、中国伝統のとろりとしたスイーツ。素朴な味わいにドライフルーツの甘みがよく合い、体にやさしい一品です。
そのほか、松の実やカボチャの種、冬瓜の砂糖漬けといった珍しいお茶請けも楽しめます。店内では、中国茶葉や茶器の販売も行っています。
＜メニューの一例＞
【白牡丹（白茶）】（3煎2000円）
【ナッツと冬瓜糖の盛り合わせ】（500円）
【新会陳皮山査子（サンザシ）】（300円）
【蓮根湯】（600円）
【三色湯圓】（700円） など
※2025年11月4日時点の情報です