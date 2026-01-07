名古屋駅で人気の大衆酒場「ひとくち餃子ストライク」の2号店が、2025年9月に栄の住吉エリアにオープンしました。



14時から営業しているため、昼飲みはもちろん、遅めのランチや早めの夕食にも利用できます。テイクアウト専用の窓口もあり、持ち帰り需要にも対応しています。



看板メニューは、一口サイズの【ストライクの焼き餃子】。国産食材を使用し、注文が入ってから店内で焼き上げます。薄めの皮は外がパリッと、中には旨味がギュッと詰まっています。





そんな餃子に合わせて開発されたのが、自家製の【ストライクレモンサワー】。生レモンに唐辛子をアクセントとして加え、ピリ辛さが餃子の味わいを引き立てます。栄総本店ならではの限定メニューがあるのも特徴です。“レバニラ”ならぬ【マグニラ】は、マグロを使った炒め物で、ご飯にもお酒にもよく合う一品です。【味噌とんちゃん】は、鉄板で焼き上げる熱々のメニュー。【鶏出汁おでん】は、鶏の旨味がしっかりと染みた、さっぱりしながらもコクのある味わいで、季節を問わず楽しめます。飲んだ後のシメには、栄で親しまれてきたカレーうどん文化にちなんで開発された【ブラックカレーうどん】がおすすめです。真っ黒な見た目が印象的で、スパイスの香りが立ち、竹炭パウダーを使うことでより深い黒に仕上げています。辛さは中辛で、幅広い世代に食べやすい味わいです。店内はカウンター席やテーブル席に加え、最大18人まで利用できる個室も完備。コースメニューも用意されており、打ち上げや忘年会など幅広いシーンで利用できます。明るく開放感のある空間で、一人でも気軽に立ち寄れる雰囲気です。＜メニュー＞【ストライクの焼き餃子】（1人前6個/290円）【白湯スープ餃子】（１人前4個/390円）【マグロ塩ユッケ】【590円】【マグニラ】【味噌とんちゃん】（各790円）【鶏出汁おでん】（190円～990円）【ブラックカレーうどん】（990円）【ストライクスペシャルルーロー飯】【ストライクスペシャルジーロー飯】（各1090円）など＜ドリンクメニュー＞【グランドスラムハイボール】（500円）【シアトルサワー】【レッドスターサワー】【お化けフォークサワー】（各550円）【ジャンプで祝杯】【B＆Wサワー】【青のコアラサワー】（各580円） など※2025年10月16日時点の情報です