合計11台で「デリカ祭り」開催！

三菱自動車は2026年1月6日、千葉県の幕張メッセで1月9日から開催される「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）の出展概要を公表しました。

【デッカい“デリ丸”搭載！】これが三菱の「オートサロン2026」出展車です（写真で見る）

三菱自動車は今回のTAS2026への出展に当たり「デリカ祭り〜遊び心を解き放て〜」をテーマに掲げており、イベント初日に発売となる改良型「デリカD：5」と、昨年2025年にフルモデルチェンジした新型「デリカミニ」のカスタムモデルなど、計11台を参考出品します。

なかでも“お祭り”的な雰囲気を色濃く反映しているのが、「デリカミニ DELIMARU FESTA」と名付けられたモデルです。この車両はデリカミニのイメージキャラクターである「デリ丸。」の巨大マスコットをルーフキャリア部分に載せているほか、車体にも祭りのお神輿のようなラッピングが施されています。

また、カスタムパーツメーカーとして知られる「DAMD」（ダムド）との公式コラボレーションモデル「DELICA mini × “DALI” with DAMD」も注目の1台でしょう。

こちらは、ダムドの新ブランド「DARI」（ダリ）のアクセサリーパーツを装備したモデル。フロントマスクには本格オフロード4WDの初代「パジェロ」を思わせる丸型ヘッドライトが装着されており、またボディサイドにも1980年代のオフロード車的な大判デカールが貼られています。

このほか、三菱自動車はテント型に展開できるポップアップルーフを備えた「デリカミニ ACTIVE CAMPER」や、デリカミニとデリカD：5のボディ外板をザラザラとしたラプター塗装で仕上げた「ULTIMATE GEAR」シリーズなどをTAS2026に出展します。

さらに、昨年2025年の「アジアクロスカントリーラリー」で優勝を果たしたピックアップトラック「トライトン」の競技車両なども展示する予定です。