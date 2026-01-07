「中日は最大の台風の目になると思う」球界OBが井上中日の今季“躍進”を予言、開幕オーダー予想「2人で60発いったら、デカイ」

井上監督が就任2年目となるチームをどう率いていくか（C）産経新聞社

2026年シーズン、井上一樹監督就任2年目となる中日の戦いぶりが早くも注目されている。

1月6日にはメジャー通算164発、元エンゼルス内野手、ミゲル・サノーの獲得を発表。球団創設90周年の今季はホームランウイングも新設と課題の打撃力アップにつながるかと期待されている。

【スタメン予想】広島は坂倉の起用法が最大の課題か？中日の細川は４番？カリステの起用はあるのか？高木豊が予想する広島・中日の開幕オーダーは？

そんな中日の開幕カードは3月27日に広島と敵地のマツダスタジアムでぶつかる。

昨季は要所に伸びしろを感じさせる選手も出てきたとあって、今季はどんな布陣で向かっていくのか。球界内からは考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1月4日までに自身のYouTubeチャンネルに「【スタメン予想】広島は坂倉の起用法が最大の課題か？中日の細川は4番？カリステの起用はあるのか？高木豊が予想する広島・中日の開幕オーダーは？」と題した動画を更新。今季の開幕カードでぶつかる広島、中日の開幕オーダーに独自の考察を加えている。

高木氏は今季のペナントに関して「中日は最大の台風の目になると思う 目が2つあるぐらい、でかい台風の目になる可能性がある」と躍進を予言。

以下の開幕予想オーダーを行った。

1番（中堅）岡林勇希、2番（二塁）田中幹也、3番（左翼）細川成也、4番（一塁）ミゲル・サノー、5番（三塁）ジェイソン・ボスラー、6番（右翼）ブライト健太、7番（遊撃）村松開人、8番（捕手）石伊雄太、9番（投手）高橋宏斗



二塁に関しては福永裕基との競争になるとし、3番、6番に関しても昨季躍進した、上林誠知に替わる可能性もあるとした。