広島の育成２選手を含む新人９選手が７日、広島・廿日市市の大野寮に入寮した。育成ドラフト２位の岸本大希内野手（四国ＩＬ徳島）は、ＵＦＯキャッチャーで１万円以上をつぎ込んで手に入れたという“馬３頭”のぬいぐるみを持参して入寮した。

元日に２４歳となった午（うま）年の年男。「あまりＵＦＯキャッチャーは得意じゃないんですけど、１万円ちょっと…。最後の１頭でたぶん６０００円くらい使いました。１頭じゃダメ。やっぱり３頭、集めたかった」。手に入れたのはドウデュース、デアリングタクト、コントレイルだった。

初詣のおみくじは「大吉」を引いた。「願い事のところに『思うようにいく』と書かれていた。信じていこうかなと思っています。開幕前に支配下を勝ち取って、１軍で１試合でも多くプレーするっていうのが目標です」と、決意を新たにした。

身長１６８センチと小柄な内野手は、四国ＩＬ徳島で今季打率３割２厘、リーグ３位の４１盗塁をマーク。また同１位の２０犠打とスピードと小技を武器とする。育成ながら春季キャンプは１軍スタートが内定している。「ドラフトも（広島で）最後の指名。ここから上がっていくだけ。強気で攻めて、どんどん自分をアピールしていきたい」と、意気込んだ。