お笑いコンビ、TKOの木本武宏（54）が、6日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。タイに移住した相方の木下隆行（53）について語った。

お見送り芸人しんいちとともに出演し、しんいちは移住した木下について「やっぱめっちゃ変やなと思います」と率直な感想を語った。すると木本は「それが木下のすごい強いところ。戦略とかそんなんじゃなくて、やりたいことをやるっていう人やから、俺は1周回って強いなと思ってねん」と語った。

しんいちはその上で「マジで言うと木本さんがかわいそう。コンビでやっててなんで急に片割れタイ行くねんって思っちゃうし、先輩後輩関係なく言うと、木下さんマジでぶっ飛びすぎ。めちゃくちゃ迷惑。TKOという看板、会社としてはめちゃくちゃ迷惑」と木本を思いやった。

木本は「今スタジオ運営もしてんねんな。そこに事務所やって。事務所として売り上げを立てられる機能を持たないと家賃払っていかれへんから。でも事務所必要ってなって、木下と、俺の妹が個人事務所社長やってる。スタッフも他におんねんけど、みんなでやっていこうなって言うてタイ行ったから。そのスタジオ運営の売り上げっていうのも俺1人でまかなわないといけない。それも木下に言うたんやで。『ここ俺一人でやっていくんか？』って。木下に言うたら『すまん』って。それほど強いことない。謝るんやったらわかったと。『俺ここでやっていくから、向こうで必ず成果出してくれ』って言って、成果出してくれるのを期待しているよ」とフリーになった体制を詳しく語った。