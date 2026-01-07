デビュー10カ月で電撃脱退…元NMIXX・ジニ、女優デビューへ！主演映画が韓国で公開間近

ガールズグループNMIXXの元メンバー・ジニが、映画『ボーイ』（原題）を通じて女優としての第一歩を踏み出す。

【写真】NMIXX脱退ジニ、突然の“近況&インスタ開設”

ジニは1月14日に韓国で公開される映画『ボーイ』で、主演のジェーン役を務める。同作は「第35回スペイン・ファンシネ映画祭」に公式招待され、公開前から評論家の注目を集めている作品だ。

映画『ボーイ』は、近未来の架空都市「ポグ市」を舞台に、捨てられた人々のディストピアである“テキサス温泉”で起こる出来事を描いたネオン・ノワール作品。支配と暴力がはびこる世界で、たった一度の愛がすべての秩序を壊していく過程を、感覚的な映像美で表現する。

（写真提供＝映画特別市 SMC）

劇中でジニは、“テキサス温泉”に新たに入居し、すべての秩序を揺るがす存在となる人物・ジェーンを演じる。ジェーンは母を探して危険な場所に足を踏み入れ、そこで出会った若きボス、ロハン（演者チョ・ビョンギュ）の心境を変化させながら、物語の緊張感を牽引するキャラクターだ。

ジニは、母の愛を求める少女の繊細さから、過酷な環境で生き抜こうとする強さまで、広い感情の振れ幅を演じ切ったという。今回が映画初挑戦となるジニは、ジェーンの立体的な人物像を細やかに描き出し、作品の中心を担う俳優として強い印象を残すことが期待されている。

ジニは2022年にNMIXXでデビューしたが、わずか10カ月でグループを脱退。その後、2023年にはソロとして1st EP『An Iron Hand In A Velvet Glove』をリリースしたほか、人気ウェブトゥーン『社内恋愛お断り！』のOST『Starlight』に参加するなど、多彩な活動を展開してきた。

（写真提供＝OSEN）ジニ

なお、ジニが出演する映画『ボーイ』は、1月14日に韓国で劇場公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジニ プロフィール

2004年4月16日生まれ。本名チェ・ユンジン。2015年にJYPエンターテインメントの練習生となり、TWICE・モモ、ミナ、ツウィ、ITZY・イェジらと寮生活を共にした。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビューしたが、同年12月に突然脱退を発表。JYPエンターテインメントは当時「個人的な事情により」とだけ明らかにしている。2023年9月にソロデビューを正式に発表し、現在は歌手として活動中。