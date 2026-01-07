【前の席のいたずらっ子 森下珠愛】 予約期間：1月7日～3月24日23時59分 8月 発売予定 価格：23,980円

Bfullのフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」は、フィギュア「前の席のいたずらっ子 森下珠愛」を8月に発売する。予約期間は3月24日23時59分まで。価格は23,980円。

本製品は、同社のオリジナルフィギュア「前の席のいたずらっ子『森下珠愛（もりしたみあ）』」を1/6スケールで表現したもの。

後ろを向いて椅子の背もたれに体を預けてくる、ちょっぴり距離感の近い姿で立体化しており、座りポーズならではの、バストや太ももの“むにっ”とした柔らかそうな造形が見どころとなっている。

特製の鏡面台座を採用し、下からも横からも、新しい一面を楽しめるほか、鏡面部分は好みの角度に調節することができる。

「前の席のいたずらっ子 森下珠愛」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約193mm（台座を含んだ全高：約263mm） 素材本体：PMMA、PUresin椅子：PVC、ABS

(C) Bfull co.ltd

※写真はサンプルです。実際の製品とは多少異なります。

※本商品の対象年齢は１5歳以上です。