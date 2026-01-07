【1位〜6位】1月8日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蟹座 総合運：★★★★★

まわりに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝しあう空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。



恋愛運

「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。



金運

身のまわりのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。



ラッキーアイテム：双眼鏡



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。金運身のまわりのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。ラッキーアイテム：双眼鏡ラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】魚座 総合運：★★★★★

あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。なにかをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！



恋愛運

「どうしてほしいのだろう？」「なにを望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解しあえる部分が増えていくはずです。



金運

｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかりあう金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。



ラッキーアイテム：鍵



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】乙女座 総合運：★★★★☆

一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずにまわりに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。



恋愛運

思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付きあっている恋人でも「なにをすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。



金運

日頃からあなたを可愛がってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとってもなによりうれしいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。



ラッキーアイテム：スピーカー



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】水瓶座 総合運：★★★★☆

まわりの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。



恋愛運

自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。



金運

願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。



ラッキーアイテム：充電器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】牡羊座 総合運：★★★★☆

理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。



恋愛運

相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「なんの魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。



金運

これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。



ラッキーアイテム：カレンダー



ラッキーカラー：ネイビー