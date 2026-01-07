【1位〜6位】1月8日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】蟹座
総合運：★★★★★
まわりに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝しあう空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。
「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。
金運
身のまわりのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。
ラッキーアイテム：双眼鏡
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】魚座
総合運：★★★★★
あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。なにかをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！
恋愛運
「どうしてほしいのだろう？」「なにを望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解しあえる部分が増えていくはずです。
金運
｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかりあう金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。
ラッキーアイテム：鍵
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】乙女座
総合運：★★★★☆
一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずにまわりに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。
恋愛運
思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付きあっている恋人でも「なにをすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。
金運
日頃からあなたを可愛がってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとってもなによりうれしいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。
ラッキーアイテム：スピーカー
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】水瓶座
総合運：★★★★☆
まわりの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。
恋愛運
自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。
金運
願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。
ラッキーアイテム：充電器
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】牡羊座
総合運：★★★★☆
理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。
恋愛運
相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「なんの魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。
金運
これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。
ラッキーアイテム：カレンダー
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】獅子座
総合運：★★★☆☆
日頃の自分の頑張りを、今日は思い切り褒めたりねぎらったりしましょう。すると、今の自分に自信が持てて、これからの自分に希望を抱ける運気です。ひとりで好きなことを思い切りするか、ごく親しい人とのおしゃべりがオススメ。
恋愛運
どんな相手とどんな恋愛をしたいのか、どんな魅力を身につけたいのか。それを自分のなかで再確認すると、思っている以上に輝きが増す日です。また、できることは早速行動に移してください。恋の進展へと1歩近づけるはず。
金運
今日のお金の使い方次第で、お金との縁をとても強くできる運気です。大切なのは、自分自身に厳しくなること。まずは朝のうちに、今日1日の予算を明確にしてください。そして、それを必ず守る過ごし方をするといいでしょう。
ラッキーアイテム：クリアファイル
ラッキーカラー：カーキ