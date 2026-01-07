山形県内の公立高校の入学試験はことしから全ての高校で、前期と後期の2回、実施される形に変更されます。これまでと大きく変わる公立高入試の新たな制度の内容をまとめました。



5日、県内公立高校前期試験の願書の受け付けが始まりました。ことしから入試の方法がどのように変わったのかを見ていきます。

県内の多くの公立高校にある「普通科」では、これまで一般入試が3月上旬に1回だけ行われていました。一方、「専門学科」と「総合学科」については推薦入試と一般入試、合わせて2回の受験機会がありました。

ことしから県内では学科に関わらず全ての公立高校で「前期」と「後期」2回の受験機会を設ける形に変更されています。

このうち「前期入試」は特色入試とされ、各高校の方針に沿って面接や作文などで生徒を選抜します。前期の入学定員はほとんどの高校で、定員全体の5パーセントから50パーセント以内と設定されています。各高校は1月と2月に設定された2通りの入試日程からどちらか1つを選んで実施します。

「後期入試」はこれまでの一般入試に該当し、学力検査などで生徒を選抜します。山形北高の音楽科、山形中央高の体育科、遊佐高の総合科以外は、後期入試の定員が前期の定員を上回っています。後期入試は3月上旬に行われます。





前期入試を受験する生徒には、合格した場合にその高校への入学を確約できることを求めています。前期入試の合否の結果は、試験から9日後に受験生とその中学校に対し、ウェブ上で「内定」として通知されます。前期入試で不合格だった生徒は、後期入試で同じ高校を再び受けることも別の高校を受験することも可能です。こうした入試制度の変更は、県教育委員会が、有識者らによる委員会から改善案の提出を受けて決定しました。背景には、2021年に国の規則が改正され各高校の方針に沿った入試が求められるようになったことや、普通科と専門学科などとの受験機会の差を解消するよう望む声が県内で挙がっていたことがあります。高橋広樹県教育長（当時）「1回が2回になることでチャンスが増える。子どもたちにとっては学びに対する積極的な思いを、受験制度の改善によってさらに高めてもらえればありがたい」前期・後期入試の実施に伴い、新たに導入されたのが「ウェブ出願システム」です。2回の入試に対応する学校現場の負担軽減や、国が入試業務のデジタル化を推進していることを踏まえたものです。今回の前期入試の出願もウェブで行われていて、願書の受け付けは5日から8日までとなっています。県立山形北高校・本田裕一 教頭「新しいシステムを使っての初めての取り組みなので、慎重に取り組まなければならない」ことしの前期入試は、1月20日または2月3日のうち各高校が選んだ日程で実施されます。また、後期入試の学力検査は3月7日に実施されます。前期入試も含めた正式な合格発表は3月17日にウェブ上で行われます。