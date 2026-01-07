（スタジオ解説）

（徳増 ないる キャスター）

ここからは県の危機管理部門のトップを務めた静岡大学防災総合センターの岩田孝仁客員教授とお伝えします。



まず、きょう厳しい意見が相次いだ原子力規制委員会についてですが、この組織は、2011年に起きた福島第一原発の事故を受けて、原発の安全審査を行うために設置されたものです。そして、この規制委員会には強い独立性が与えられています。福島の事故以降、停止した原発を再稼働させるには、この規制委員会による安全審査への合格、そして、地元の動員が条件となりました。その規制委員会が、きょう、浜岡原発のこれまでの審査が白紙になる見通しを示したわけですが、まず岩田さん、この白紙の見通しについてはどのように受け止められますか。





（静岡大学 岩田 孝仁 客員教授･元県危機管理官）ある意味、捏造されたデータをもとに、これまでずっと審査してきたわけですね。そういった意味で、もう一度、原点に戻って白紙になるというのは、当然のことだと思います。かなりこれは厳しい、大きな重大な事案だと思いますね。（徳増 ないる キャスター）はい、深刻な事態ですね。では、これまでの経緯を振り返っていきます。浜岡原発は、2011年5月に政府の要請を受けて全面停止されました。中部電力は、3年後の2014年に4号機、そして2015年には3号機の安全審査を申請しました。そして、およそ10年の議論を経て、2023年に基準地震動、2024年に基準津波が了承され、原子炉などの安全性を審査するプラント審査が始まったばかりというタイミングです。このように、時間をかけて長年議論されてきたわけですが、岩田さんは、その中部電力とも向き合ってこられました。このタイミングでの審査が白紙ということについては、どのように感じますか。（静岡大学 岩田 孝仁 客員教授･元県危機管理官）中部電力さんとは、実は長年ですね、いろんなやり取りがあったんですね。特に大きな変化は、2001年に1号機の配管破断事故、水素爆発により、この事故があって、中電も、私たち県の立場としては、県民の安全という形で、県民の安全をどう守るかという立場で、中電とさまざまなやり取りをやってきましたので、向き合う姿勢も、中電もさまざまありましたけれども、ある意味、真摯（しんし）にいろいろな対応をしてきて、できたとわれわれ信じていたはずなんですね。だから、その根底が、今回覆されたということは、非常に残念ですね。（徳増 ないる キャスター）そうですね。さて、津川さんは、この事態、どのように受け止めますか。（津川 祥吾 アンカー）福島第一原発の事故以降ですね、まあそれ以前もそうだったのかもしれませんが、電力会社っていうのは、特に、この原子力発電所については、国民からの不安が集まるところですから、もうとにかく徹底的に安全でいこうということはやってきたはずなんですね。それをもう一回やり直して、あの震災以降、徹底してやってきて、中部電力も、この原発を再稼働するためにはですね、安全最優先でやるんだということを、時間がかかってもしっかりやる。で、それが結果的に早く再稼働につながるという姿勢でやってきたはずなので、なんでこんなことをしたのかなと、ちょっと素朴にこう、不思議ですね。どんな意図を持ってこんなことをやってしまったのかと、ちょっと知りたいなと思いますね。（徳増 ないる キャスター）そうですよね。そして注目されるのが、浜岡原発の今後がどうなってしまうのかということです。中部電力は、すでに防波壁の設置などの安全対策におよそ4000億円の巨額な費用を投じています。そしてさらに防波壁については、最新の津波想定に基づいて、費用を投じて28メートルまでかさ上げする方針も示していました。岩田さん、これだけ安全対策の費用もかけてきた浜岡原発の今後について、その行方がどうなるのか、どうお考えですか。（静岡大学 岩田 孝仁 客員教授･元県危機管理官）現時点で、行方のことについては特に議論できないと思うんですよね。全く白紙だと思います。で、中電そのものがどういうふうに今回の事案をですね、きちんと検証して改善するか、これも非常に大きな課題ですけども、私はもう一つ、日本の原子力の安全規制に、審査に関わることに対して、根幹を揺るがすような大きな事案だと思っています。それは何かというと、事業者が正しいデータとして提出したものに基づいてですね、審査をしているわけですね。だけども、今回の事案は、それにねつ造されたデータが提出されていた。そうすると、何が正しいのか…ということをもう一度きちんと議論するためには、第三者がですね、正しいデータをもう一回作り直すとかですね、まあ、いろいろなやり方をもう一回検討しなきゃ…。で、それは実は中電の問題だけではなくてですね、全国の原子力の安全審査に関わる問題にもつながってくる、まあ、非常に重要な、重大な事案だと思いますね。（徳増 ないる キャスター）はい。あの、青山さん、その全国にも関わるかも、というお話を聞かせていただきましたが、国の原発の政策、また国の見方としてはどうでしょうか。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）今、日本はですね、とにかく電力っていうのは、需要がどんどん高まってるんですね。例えば、データセンター一つ建てるにしても、原発1個分ぐらいの電力を使う。これからAIの時代を迎えて、やはり電力というのは必要で、原発については再稼働もそうですけれども、新増設も安全を最優先に認めようという流れの中なんですね。そんな中で、この事件は大変な問題なんですが、私、岩田先生にうかがいたいのは、白紙といっても、やはり再開に向けてのめどみたいなものというのは、今の段階では全く想像がつかないというような状況でしょうか。（静岡大学 岩田 孝仁 客員教授･元県危機管理官）どういう形のデータが出されていたのか、まあ、それがどういうふうに影響するのかということは、もう、ここは本当にゼロから議論をしないとまずいんじゃないかなと思いますね。で、これは実は地震動だけではなくて、津波のデータにも関わってくる話ですので、まあ、本当に根底となるデータそのものを、要するに基礎データが違っていたという形になりますから、本当に白紙撤回だと思いますね。（徳増 ないる キャスター）はい。今後どうなるのか、しっかり注視していく必要がありますね。