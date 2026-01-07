オートサロン三菱ブースは『デリカ祭り』

三菱自動車は、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。

【画像】マイナーチェンジを受けたデリカD:5と昨年フルチェンのデリカ・ミニ 全75枚

今回の三菱ブースのテーマは『デリカ祭〜遊び心を解き放て〜』とし、初日の1月9日に発売予定の新型『デリカD:5』や、デリカ祭を表現した特別ラッピングのデリカ・ミニ『デリ丸。フェスタ（DERIMARU FESTA）』中心に計11台が参考出品される。



三菱デリカ・ミニ・デリ丸。フェスタ（参考出品）。 三菱

会場にはお祭りをイメージした装飾が施され、『デリカ・ミニ』のキャラクター『デリ丸。』が来場者を出迎えるなど、遊び心あふれる演出となっている。

様々なテイストの『デリカD:5』および『デリカ・ミニ』の展示とトークショーを通じて、デリカ・シリーズならではの『自分のクルマを作りあげる楽しさ』を提言する。

デリカD:5アルティメットギア

『デリカD:5アルティメットギア（ULTIMATE GEAR）』は、デリカD:5のタフさを磨き上げ、力強さを表現した1台。

30mmのリフトアップに加え、悪路走行での衝撃から車体を守るバンパーガードを装着するほか、車体全体にザラザラとしてキズの目立ちにくい『ラプター塗装』を施すなど、エクステリア、インテリアともにワイルドに仕上げたカスタムカー。



三菱デリカD:5アルティメットギア（参考出品）。 三菱

デリカ・ミニ・アルティメットギア

『デリカ・ミニ・アルティメットギア』は、ホワイトとブラックの2トーンカラーのデリカ・ミニに、力強さとタフさを演出する『ラフター塗装』を施した。

また、『フロントグリルガード』、『ルーフラック』、『リアラダー』の採用や、20mmリフトアップのサスペンションにより、悪路を駆け抜けていく冒険心を表現したカスタムカーとなっている。

デリカ・ミニ・アルティメットギア

『デリカ・ミニ・アルティメットギア』は、ホワイトとブラックの2トーンカラーのデリカ・ミニに、力強さとタフさを演出する『ラプター塗装』を施した。

また、『フロントグリルガード』、『ルーフラック』、『リアラダー』の採用や、20mmリフトアップのサスペンションにより、悪路を駆け抜けていく冒険心を表現したカスタムカーとなっている。



三菱デリカ・ミニ・アルティメットギア（参考出品）。 三菱

デリカD:5アクティブキャンパー

『デリカD:5アクティブキャンパー（ACTIV CAMPER）』は、キャンピングカーブランド『ダイレクトカーズ』とアウトドアブランド『ロゴス（LOGOS）』とのコラボレーションで、ホワイトバーチの木目が生み出す温もりと落ち着きあるブラウンのインテリアを採用。

上質なアウトドアスタイルを提案しながらも、デリカD:5の4WD性能により、普段づかいから週末の冒険まで、スマートに使いこなせるカスタムカーとなっている。



三菱デリカD:5アクティブキャンパー（参考出品）。 三菱

デリカ・ミニ・アクティブキャンパー

『デリカ・ミニ・アクティブキャンパー』は、『ポップアップルーフ』や『フロントスキッドバー』、『マッドフラップ』を採用し、仲間とアウトドアに出かけたくなるカスタムが施された1台。

また、25mmのリフトアップにより悪路走破性も向上、アウトドアを本気でナノ閉める仕様となっている。



三菱デリカ・ミニ・アクティブキャンパー（参考出品）。 三菱

デリカ・ミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド

『デリカ・ミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド（“DALI” with DAMD）』は、カスタムパーツメーカー『ダムド』の新ブランド『ダリ』のアクセサリーパーツにより仕上げられたカスタムカー。

グリルおよびヘッドライトは往年の『三菱パジェロ』をオマージュしたデザインで、三菱らしさとレトロさを併せ持つ、個性的なモデルに仕上がっている。



三菱デリカ・ミニ × “ダリ” ウィズ・ダムド（参考出品）。 三菱

デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル

『デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル（Wild Adventure style）』は、三菱自動車純正アクセサリーを装着したカスタムモデル。

新設計の『フラットキャリア』や、ラリー車をイメージした『吊りベルト付き大型マッドフラップ』、無骨さ漂うステンレス製の『リアアンダーカバー』などを装着し、デリカD:5のタフさを最大限引き出す仕様となっている。



三菱デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル（参考出品）。 三菱

デリカ・ミニ・ワイルドアドベンチャースタイル

『デリカ・ミニ・ワイルドアドベンチャースタイル』は、三菱純正アクセサリーでショーアップされたモデル。

『デリカ・ミニ専用ルーフラック』や『マッドフラップ』で『デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル』ともリンクしたコーディネートとなっている。また、一部パーツはオートサロン出展用の特別塗装仕様となっている。



三菱デリカ・ミニ・ワイルドアドベンチャースタイル（参考出品）。 三菱

そのほかの三菱ブースには、『デリカ・ミニ・トミカ55周年仕様』や、『トライトン・ラリーカー AXCR2025優勝車』、『デリカD:5 AXCR2025サポートカー』が展示される。