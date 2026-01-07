「お揃いだよ」ドリフターズ・加藤茶、高木ブーからの“特製”のプレゼントを披露「これはかなり貴重な贈り物だなあ」「おしゃれでいいですね！」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）が5日、自身のXを更新。メンバーの高木ブー（92）からの“特製”のプレゼントを披露した。
【写真】「これはかなり貴重な贈り物だなあ」「おしゃれでいいですね！」高木ブーが加藤茶にプレゼントした特製品
加藤は「高木ブーたんからカトちゃん椅子をプレゼントで頂いたよ。ブーたんとお揃いだよ。可愛いだろ？」とつづり、自身のキャラクターがデザインされた“カトちゃん椅子”の写真を投稿。
コメント欄には「これはかなり貴重な贈り物だなあ」「おしゃれでいいですね！」「素敵」「センスいい」「めっちゃ可愛い〜」などの声が多数寄せられている。
【写真】「これはかなり貴重な贈り物だなあ」「おしゃれでいいですね！」高木ブーが加藤茶にプレゼントした特製品
加藤は「高木ブーたんからカトちゃん椅子をプレゼントで頂いたよ。ブーたんとお揃いだよ。可愛いだろ？」とつづり、自身のキャラクターがデザインされた“カトちゃん椅子”の写真を投稿。
コメント欄には「これはかなり貴重な贈り物だなあ」「おしゃれでいいですね！」「素敵」「センスいい」「めっちゃ可愛い〜」などの声が多数寄せられている。