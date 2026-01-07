シンガー・ソングライターの大黒摩季（56）がDJを務めるFM大阪「Maki Ohguro BLACK SUNDAY」（日曜前9・30）が4日、スタ―トした。

冒頭、「すみません、朝っぱらからハスキーボイスで」と切りだし、「私を朝に起用する番組、初めてですね。ほんとにチャレンジャーですね！」と笑った。

「あけましておめでとうございます、ですね」と新年のあいさつ。「世間でいうと、私、喪中なので言えないんですけど。もう関係ないですね」と苦笑い。「彼もきっと“姉ちゃん普通のままいきなさいよ”って笑ってると思うんで」と語った。

大黒はインスタグラムで昨年9月6日に弟・大黒礼騎さんが脳出血で急逝したことを報告していた。

昨年を振り返り、「国の情勢も経済も緊迫したり、世界の戦争もバカじゃないのってぐらい起きてましたね」と吐露。「でもいいですね、新年って。すべてが洗われた気がしますね。イヤなことは全部忘れていきましょう」と前向きに語った。

自身については「昨年はすごく働いたので、2026年はひとさまの家に行ってプラプラして刺激を受けながら、インプットの年にしようと思ってます」と宣言していた。