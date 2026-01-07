呂布カルマ、コントに挑戦 正義のヒーローになりディベート対決 フリースタイルに「どこに着地すれば正解なのか」【コメントあり】
ラッパーの呂布カルマが10日放送のABCテレビのコント番組『コント・デ・ンガナ』（深0：00〜0：25 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ナンマン(兎)とディベート対決する呂布カルマ扮するカルマン
ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、ユニットコント番組。
最終回に出演するゲスト”オモ・ロ・ビト”は呂布カルマ。ロングコートダディ、ニッポンの社長とともに、コントに挑戦する。大人気シリーズ「さあ行け！ナンマン」もいよいよ最終話。子どもたちが遊んでいると、見知らぬおじさんに声をかけられる。「いいものをあげるよ」と言われ付いていくと…その正体は悪臭で子どもたちを苦しめるゴミマン(ケツ)だった。
例のごとく、ナンマン(兎)がだるそうに参上し、「またお前らか」と子どもたちに恒例の説教を始めると、突然、”カルマン”を名乗る正義のヒーロー(呂布)が登場し、「説教はヒーローの仕事じゃないだろ」とナンマンに説教（!?）。正論すぎるナンマンと、ナンマン以上に(!?)口が達者なカルマンのディベートのゴングが鳴り響く。
■呂布カルマコメント
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
コントはほぼ初挑戦だったんですけど、ガチガチの台本があるわけじゃなく、現場の空気で進んでいくフリースタイルなコントだったので、どこに着地すれば正解なのか分からない怖さはありましたね。でも、そこはロングコートダディのお二人やニッポンの社長の辻さんにアドバイスをいただきながら進められました。もともとコント番組をたくさん見て育った世代なので、自分がいわゆる『生粋のコント番組』の中に混ざっている状況がとてもうれしかったです。
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
見どころは、やっぱりナンマンとのディベートシーンですね。無理やり因縁を付けて相手を徹底的に詰めることなんて、日常生活ではまずありえないですし(笑)あの非日常的なシチュエーションはやっていて純粋に楽しかったですし、視聴者の方に見ていただきたいなと思います。
【番組カット】ナンマン(兎)とディベート対決する呂布カルマ扮するカルマン
ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、ユニットコント番組。
最終回に出演するゲスト”オモ・ロ・ビト”は呂布カルマ。ロングコートダディ、ニッポンの社長とともに、コントに挑戦する。大人気シリーズ「さあ行け！ナンマン」もいよいよ最終話。子どもたちが遊んでいると、見知らぬおじさんに声をかけられる。「いいものをあげるよ」と言われ付いていくと…その正体は悪臭で子どもたちを苦しめるゴミマン(ケツ)だった。
■呂布カルマコメント
――共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
コントはほぼ初挑戦だったんですけど、ガチガチの台本があるわけじゃなく、現場の空気で進んでいくフリースタイルなコントだったので、どこに着地すれば正解なのか分からない怖さはありましたね。でも、そこはロングコートダディのお二人やニッポンの社長の辻さんにアドバイスをいただきながら進められました。もともとコント番組をたくさん見て育った世代なので、自分がいわゆる『生粋のコント番組』の中に混ざっている状況がとてもうれしかったです。
――視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
見どころは、やっぱりナンマンとのディベートシーンですね。無理やり因縁を付けて相手を徹底的に詰めることなんて、日常生活ではまずありえないですし(笑)あの非日常的なシチュエーションはやっていて純粋に楽しかったですし、視聴者の方に見ていただきたいなと思います。