トランプ大統領「私のダンスをまねようとした」と非難　「ベネズエラ攻撃はマドゥロ氏の“反戦ダンス”が引き金か」NYタイムズ

アメリカのトランプ大統領が南米のベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領の身柄を拘束してから4日。

新たな動きがありました。

トランプ大統領は6日、自身のSNSに制裁対象になっているベネズエラの石油について「ベネズエラの暫定政府は制裁対象となっている石油について、3000万から5000万バレルをアメリカに引き渡すことになった」「収益はアメリカ大統領である私が管理し、ベネズエラとアメリカ国民のために活用されることを保証する」と投稿しました。

マドゥロ大統領の拘束前から、世界最大の埋蔵量を誇るベネズエラの石油に強い関心を示していたトランプ氏。

石油利権の獲得に向けた動きを本格化させる中、6日、連邦議会下院の共和党議員の集会で、トランプ氏はマドゥロ大統領を「彼は私のダンスをまねしようとしたが、彼は暴力的な男で何百万人も殺してきた」と非難しました。

そのマドゥロ大統領を拘束した軍事作戦の引き金となったと注目されている動画があります。

小刻みに体を揺らし、両手を上下に動かして踊るマドゥロ大統領。

軍事攻撃をちらつかせたトランプ政権に向けて、反戦ダンスを披露しています。

トランプ大統領がイベントなどで行う恒例のダンスと見比べてみると、トランプ大統領の動きとそっくりです。

さらに、拘束されるわずか数日前も「戦争反対！永遠の平和を」と反戦ソングを歌いながら、夫人とこのダンスを披露していました。

ニューヨーク・タイムズは、関係者の話として「マドゥロ大統領が反戦ダンスを繰り返したことが、トランプ政権の神経を逆なでし、軍事作戦に踏み切る一因になった」とも報じています。

実際、この“反戦ダンス”がベネズエラ攻撃の引き金になったのでしょうか。

フジテレビの中本智代子解説副委員長は、「マドゥロ大統領はこの歌を去年の秋ごろから歌ったり踊ったりしている。トランプ大統領はそれを知って、自分がまねされて怒っているというよりは、マドゥロ大統領は投降する気はないということに気がついて、攻撃に踏み切った可能性がある」と分析します。