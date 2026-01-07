¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤ÇÄ©Àï¤ò¡×¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¡¢ËÌÀî¿Ê¤µ¤ó¹Ö±é
¡¡ºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µþÅÔÂç¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¡Ê74¡Ë¤¬7Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÊü¼Í¸÷³Ø²ñ¼çºÅ¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤éÌó700¿Í¤¬Ê¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÀî»á¤ÏµþÂçÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¸å¡¢¶áµ¦Âç¤Ê¤É3Âç³Ø¤Ç¸¦µæ¡£°Û¤Ê¤Ã¤¿É÷ÅÚ¤Ç¼õ¤±¤¿»É·ã¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¸¦µæ¤·¤Æ°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¿ô¤ÎÈù¾®¤Ê·ê¤Î³«¤¤¤¿¿·ºàÎÁ¡Ö¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ë¶È¤Ê¤É¤¬MOF¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£