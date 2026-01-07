Ãæ¹ñ¡¢Å¬ÅÙ¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¶âÍ»À¯ºö¤ÇÆâ¼û³ÈÂç¤È²Ê³Øµ»½Ñ³×¿·¤ò½Å»ë
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤È¸ú²Ì¤ò°ìÁØ¹â¤á¡¢¹½Â¤Åª¶âÍ»À¯ºö¼êÃÊ¤ÎÂÎ·Ï¤òÀ°È÷¤·¤Æ¡¢Æâ¼û³ÈÂç¡¢²Ê³Øµ»½Ñ³×¿·¡¢Ãæ¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤Ê¤É½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Ø¤Î¶âÍ»»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹ÔÊ¡·ú¾Ê»ÙÅ¹¤ÎÄ¥·Äù¡»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¹½Â¤Åª¶âÍ»À¯ºö¼êÃÊ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Æâ¼û³ÈÂç¡¢¾ÃÈñ¤Î³èÀ²½¡¢Í¸úÅê»ñ¤Î´µ¯¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²Ê³Øµ»½Ñ³×¿·¼çÆ³¤Ë¤è¤ëÈ¯Å¸¡¢Ì±±Ä·ÐºÑ¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤»Ù±ç¡¢¥°¥ê¡¼¥óÅ¾´¹¤ÎÁ´ÌÌ¿ä¿Ê¡¢ÅÔ»Ô¡¦ÇÀÂ¼¤ÎÍ»¹çÂ¥¿Ê¡¢»³³¤¶¨ÎÏ¡ÊÃÏ°è¶¨Ä´È¯Å¸¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢½ÅÅÀÊ¬Ìî¤ª¤è¤ÓÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³×¿·¤ò¶¯²½¤·¡¢¶âÍ»»Ù±ç¤ÎÅ¬¹çÀ¤ÈÍ¸úÀ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÐ³°³«Êü¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô´Ö¤ÎÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢ËÇ°×¡¦Åê»ñÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿ÍÌ±¸µ¤Î»ÈÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÍÌ±¸µ¤Î±Û¶ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¸Ä¿Í¿®ÍÑ²óÉüÀ¯ºö¤òÃå¼Â¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤äË¬Ãæ³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ãË¡¡¦ÈÈºá¹Ô°Ù¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¤ÎÃå¼Â¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë