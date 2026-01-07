【ひらがなクイズ】解けたらスッキリ！ 空欄に入る共通の文字は？ 恋愛に関するワードも
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
共通点に気づけるとスムーズに解けるはず。恋愛や行事にまつわる言葉も入っていますよ。
はつ□□
□□のぼり
□□みくじ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こい」を入れると、次のようになります。
はつこい（初恋）
こいのぼり（鯉のぼり）
こいみくじ（恋みくじ）
今回は、甘酸っぱい「初恋」や、端午の節句の「鯉のぼり」など、どこか風情を感じる単語が並びました。
「はつ□□」から連想できる言葉はいくつかありますが、2番目の「のぼり」と組み合わせることで、すんなりと「こい」が導き出せたのではないでしょうか。日常で見かける風景を言葉に変換する柔軟さが、解答の鍵となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
