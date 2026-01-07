約500万円の割安モデル！

三菱自動車のタイ法人は、2025年11月下旬に開催されたタイ国際モーターエキスポ2025で、現地生産の3列シートSUV「パジェロスポーツ」の新モデル「パジェロスポーツGT」を披露しました。

発表直後からSNSでは、多くのユーザーが反応を寄せています。

パジェロスポーツは、本格SUV「パジェロ」で培われたオフロード性能や耐久性を受け継ぐミドルSUVとして位置づけられています。

ルーツは1996年に日本で登場した派生モデル「チャレンジャー」にさかのぼり、車種整理や海外戦略の転換を経て、現在は生産・販売の中心をASEAN地域へ移しています。

現行型は2015年に登場した3代目で、先代「トライトン」と共通のラダーフレーム構造を採用しています。

ボディサイズは全長4840mm×全幅1815mm×全高1835mm、ホイールベースは2800mmと堂々としたボディサイズを持ち、最低地上高は219mmとスズキ「ジムニー」を上回るクリアランスを確保。2-3-2の3列シートを備えた7人乗りで、ファミリー用途にも対応する実用性が特徴です。

パワートレインは2.4リッター直列4気筒ディーゼルエンジン（184PS／430Nm）に6ATを組み合わせ、駆動方式はFWD（前輪駆動）を採用。

これまで装備内容の違いによって「プライム」と上位の「エリートエディション」が設定されていましたが、今回公開された「GT」は新たなエントリーグレードとして追加されたモデルです。

GTはプライムの下位に位置づけられ、装備を見直すことで価格を抑えた点が特徴です。

ワイヤレス充電器やシートのランバーサポート、リア12.1インチモニターといった利便装備を省略し、内容をシンプルに整理しています。

外観では18インチホイールが切削光輝＋ブラックからシルバー仕上げへ変更され、内装ではフルデジタルの計器パネルがアナログメーターへと置き換えられるなど、コストを抑えつつも必要十分な仕様にまとめられています。

ボディカラーはホワイトとダークグレーの2色展開で、価格は113万9000バーツ（約500万円）。プライムより25万バーツ（約110万円）安く設定されており、実用性を維持しながら価格を抑えることで、より幅広い層にアプローチする狙いが感じられます。

SNSでは、「シンプルな仕様のほうが使いやすそう」「この価格帯なら選択肢としてアリだなあ」といった実用性を評価する声のほか、「かっこいい！」「必要な装備だけに絞った感じが好印象」とデザインや方向性を支持する反応も寄せられています。

価格と装備のバランスを見直したGTが、今後どのように受け入れられていくのか注目されます。