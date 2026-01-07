Photo: 小暮ひさのり

スマホ、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、ノートPC……。いまやこれらの充電をせずに1日を過ごすのは、なかなか難しい時代。

出先ではバッテリー残量を気にし、帰宅後すぐに充電へ。車に乗ればケーブルを探し、デスクでは配線がごちゃついてカオスな状態……と、充電って、生活のあちこちに入り込みすぎていて、気づかないうちに小さなストレスを量産している行為なんですよね。

「だったら！」と、発想を変えてみたのです。「シーンごとに最適な充電環境を用意すればいい」と。

その答えとして選んだのが、スマホアクセサリーに定評のあるESR（イーエスアール）の充電アイテムたちです。

【「ESRのワイヤレス充電器」は、こんな人におすすめ】 ・充電ケーブルの抜き差しや持ち替えに、地味な面倒くささを感じている ・デスク・外出・車内、それぞれの充電環境をちゃんと整えたい ・「充電＝作業の中断」をできるだけ減らしたい

充電環境のあるあるストレスを、まず整理してみる

思い返してみると、充電まわりの悩みってだいたい決まっています。

デスクは気がつけばケーブルが無限に増殖していきますし、外出時はデバイスごとの充電器やケーブルを持ち歩く必要があって荷物も増えがち。そして置き場所が定まらず、デスクや車内も散らかっていき、ケーブルの抜き差し自体もストレスで……。

これらが毎日繰り返されるので、確実に集中力と時間は削られてしまうのです。スマートで効率的な生活を目指すには、「充電ストレス」は致命的な課題だと思いませんか？

この課題をまとめて解消してくれたのが、「置くだけで」「同時に」「効率的に」充電できる、ESRの3アイテムでした。

自宅や外出時のシーン別に、その使い心地の良さを紹介していきます。

出張・ノマド・フリーアドレスの最適解

「ESR CryoBoost 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）」

外出機会が多い人にとって、もっとも出番が増えそうなのが「ESR CryoBoost 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）」。

いわば、持ち運べる万能充電基地です。

バッグへ放り込んでおけば、この1台だけで「スマホ、ワイヤレスイヤホン、Apple Watch」という、いつも持ち歩いている三種の神器が同時に充電できるのです。

しかも折りたたむとこんなにもコンパクト。

スペック値で15.8mmと小指くらいの厚みしかありません。「これが本当に3-in-1のワイヤレス充電器なのか？」と良い意味のギャップを楽しめます。

これを採用したことで、これまでガジェットポーチに別々に入れていた「スマホ用」「イヤホン用」「Apple Watch用」の充電器が、1台で完結。

結果、荷物が減ってバックパックの中に余裕が生まれ、充電器にケーブルを接続する手間も時間も短縮。スペパとタイパの両方に効果ありですね。

注目したいのが、ワイヤレスとは思えない充電スピードの速さ。

「ESR CryoBoost 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）」は最新のワイヤレス充電規格「Qi2.2」で、最大25W出力に対応。従来の「Qi2」（最大15W）と比べても、「あっ、速い」としっかり“差”を感じます。

実際、外出先のカフェで休憩中、iPhone 17 Pro Maxを15分ほど充電しただけでも、20％ → 46％としっかりと回復。

ワイヤレスでこれだけの回復スピードを見せられると、有線でつなぐ必要性を感じませんね……。

この高速さを実現できている理由が「熱管理」。

ワイヤレス充電は、出力を上げると「熱」が発生するという特性があります。この熱が充電速度の低下やバッテリーへの負荷・寿命の低下を招くのですが、ESRの独自冷却ファン「CryoBoost®」技術で、充電中にスマホの温度の上昇を抑制。

つまり、スマホを冷やすことで、熱を抑えて常にベストコンディションでスマホを充電してくれるのです。

しかもファンの音はささやき声レベルの25dB（デシベル）と、よっぽど耳を澄まさないと聞こえないレベルでした。これなら作業中に気になりませんし、ファンを止める静音モードにも対応しているのも気が利いています。

そして、この高速・安定のワイヤレス充電の何がいいって、置くだけで済む＝行動が中断されないところ。

フリーアドレスのオフィスや、カフェでのノマド作業でも、サッと置いて、サッと回収。ケーブルを巻く時間すら省けるのは、想像以上に快適です。

付属のアダプターも50W出力で、MacBook Airなどの省エネタイプPCなら、これらに充電器を集約できるのも身軽さ面で有利ですね。

米『Time 』誌の「Best of Inventions 2025」に選ばれた、国際的にも特に高く評価されているこのアイテム。荷物と時間、両方の効率化を狙うなら、真っ先に検討すべき1台だと感じました。

自宅デスクと寝室の「指定席」になる

「ESR CryoBoost 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）」

次は、自宅用として据え置きにしたモデル、「ESR CryoBoost 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）」です。樹海のようにあちこちにケーブルが這う、カオスなデスクをスッキリと解決してくれました。

こちらも「3台同時」「Qi2.2対応」「CryoBoost®による冷却」といった特徴はそのまま。スタンドタイプで、どっしりとした安定感があります。

縦置き・横置きどちらも対応しており、デスクでも棚でも置き場所を選びません。

スマホを目線の位置に浮かせられるため、スマホを充電しつつ、動画を流しながらの「ながら作業」が好きな自分のスタイルに見事にフィット。

さらに気に入ったのが、置いた瞬間に“定位置”が決まる「ツール置き場」という側面です。

ある意味、充電のまとめ役。オーガナイザー的なポジションとして、帰宅したら、スマホ、イヤホン、Apple Watchのそれぞれをここに置くというスタイルが日常化。

この動線ができるだけで、「あれ、どこ置いたっけ？」が激減したのです。

同じくワイヤレスながら充電速度は高速なので、わずかな時間でも「置いておく」だけで、バッテリー残量はグンと回復。結果、自宅内ではほぼスマホの充電は安全圏をキープ。急に出かけなきゃ！となったとしても、バッテリー不安はありません。

すばらしい充電革命です。

私はデスク用に活躍していますが、こちらも静音モードを搭載している（LEDライトもオフになる）ので、ベッドサイド用充電器としても活躍してくれると思います。

カラバリはブラックのほか、ホワイトも用意されているので、インテリアの配色に合わせて選べるのもいいですね。

充電器なのに、生活を整えてくれる存在。「ESR CryoBoost 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）」は、そんな立ち位置の1台となってくれるはずです。

車内こそ、ワイヤレス×冷却が効く

「ESR OmniLock マグネット車載充電器（25W）」

最後は車専用の「ESR OmniLock マグネット車載充電器（25W）」。エアコンの吹き出し口に装着し、スマホを近づけるだけでピタッと固定＆充電開始。

「ケーブルをつなぐ」という、ほんのひと手間が消えるだけで、車内充電はスッとスムーズに。正直、そこまで期待していなかったのですが、「ケーブルを挿さないだけで、ここまでラクになるのか！」と目からウロコが落ちました……。

Photo: 小暮ひさのり

この快適さを手助けしているのが、設置構造の優秀さ。

360°回転可能な「OmniLockアーム」はL字のハンドル型。スマホを固定するボールジョイントも全方向で動くので、ドライビングポジションに合わせて、スマホの画面位置を細かく調整できるのです。

スマホのナビアプリを使うときなどは、やはり「見やすさ」が大事。ドライバー目線に沿った冴えたアイデアですね。

磁力もかなり強力で、多少の振動こそ伝わってくるものの、iPhone 17 Pro Maxのような大型スマホでも、落ちる気配はナシ。

また、肝心の充電機能ですが、やはり「優秀」です。

こちらも「Qi2.2」の最大25Wワイヤレス充電対応で、「CryoBoost®による冷却」もサポート。

おかげで、カーナビアプリを最高輝度で使っていても、バッテリーが減らず、ちゃんと残量が回復していきます。

また、これまで夏場は「熱で充電が止まる」という苦い経験をしただけに、CryoBoost®の冷却の恩恵もダイレクトに実感できそうで、次の夏に試すのが楽しみです。

充電器に役割を与えると生活がスマートに変わる

「充電器は、1つあればいい」

そう思っていた時期もありました。それが効率化の近道であると思っていたのです。でも実際は、「持ち歩く」「家で使う」「車で使う」と、それぞれ求められる役割がまったく違っていたことに気が付きました。

適材適所で充電環境を整えるだけで、時間も思考も場所すら驚くほどスッキリと整理され、スムーズに次の行動へと移せるようになる。ESRの充電器たちは、その変化をとてもわかりやすく体感させてくれたのです。

充電を作業の邪魔者から生活を支えるインフラへ。その格上げを願う人は、一度それぞれの充電環境を見直してみましょう。

きっとESRは、その支えになってくれるはずです。

