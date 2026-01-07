「ミスド」の人気ドーナツがアパレルアイテムに！ 「LEPSIM」コラボ第2弾登場へ
「ミスタードーナツ」と「LEPSIM（レプシィム）」のコラボレーションアイテム第2弾が、1月9日（金）から、全国の「レプシィム」店舗や一部「and ST STORE」、公式WEBストア「and ST」などで順次発売される。
【写真】大きめサイズが便利！ レトロかわいい「トートバッグ」など商品一覧
■第2弾は全12種類が登場
今回発売される「ミスタードーナツ×LEPSIMコラボ」は、「ミスタードーナツ」のロゴや人気のドーナツ、レトロな外観などをモチーフにキャッチーさがありつつも、大人がコーディネートに取り入れやすいカラーで仕上げたアイテム全12種類。
ラインナップには、イラストレーターのケイリーン フォールズ氏やカラシソエル氏がそれぞれ描き下ろしたイラストをあしらった「イラストパーカー」と「イラストクルースウェット」など、コラボならではのキュートなアパレル商品が並ぶ。
また、人気のドーナツを複数プリントした「フォトクルースウェット」や、懐かしい「ミスタードーナツ」の店内外の写真をデザインした「フォトプリントパーカー」が登場。加えてキッズサイズも展開され、一緒にリンクコーデが楽しめる。
さらに、レトロな店内写真と人気のドーナツをプリントした大きめサイズの「BIGトートバッグ」が用意されるほか、ユニークでかわいい「ポーチチャーム」や「ラインソックス」、「ステッカー付きキャップ」なども販売される。
