À¾Éð¥É¥é1¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¤¬ÆþÎÀ¡¡¡ÖÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¡¡Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥á¥¬¥Í·È¤¨
¡¡À¾Éð¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÌÀÂç¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê22¡Ë¤¬7Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î¼ã»â»ÒÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ë·È¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¹©¸÷¤ò´°Á´¥«¥Ã¥È¤·¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ã¶À¡£Æ±Âç¤Î¸åÇÚÊá¼ê¤¿¤Á¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¾¿Æ¤È¤â»ëÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢¾®Åç¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡ÖÌÜ¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤í¡×¤È°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¶µ¤¨¤«¤é¤â¡¢Æü¾ï¤«¤é°Õ¼±¤Ï¹â¤¯¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÏÄ¹»þ´Ö¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢1Æü1²ó¤Ï±ó¤¯¤ò¸«¤Æ¡¢¶á¤¯¤ò¸«¤ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤êÌÜ¤ÎÂÎÁà¤ò¤·¤Æ1Æü¤ò½ª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¸½ºß¤ÏÎ¾ÌÜ¤È¤â»ëÎÏ¤Ï1¡¦5¤ÈÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡¶¯ÂÇ¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ëÊá¼ê¤À¤±¤Ë¡¢»ëÎÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Öµå¤ò¤è¤¯¸«¤ÆÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Ä»þ¤Ë°ìÈÖÌÜ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ò¹¯¤ÊÌÜ¤È¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë