¡ÖÇ¯Æâ¤ËÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡1¡¦8²¯±ß¤Ç¹¹²þ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢±ÛÇ¯¹¹²þ¤ÎÍýÍ³¡¡µß±ç¿Ø¤ÎººÄê¤Ë»ýÏÀ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ò¼è¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢7000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯8000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡11Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£5¾¡2ÇÔ¡¢39¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦07¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡±ÛÇ¯¤Ç¤Î¹¹²þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜÍµ¤Ï¡Ö¡Êºò¡ËÇ¯Æâ¤Ë¤ÏÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤ÀÆüÄø¤¬¹ç¤ï¤º¤Ëº£Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤ÎººÄê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÏÅÐÈÄ¿ô¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¾ºµë¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ËÜÍµ¤Ï¡ÖººÄê¤ÎÊýË¡¤È¤«¤¬¾Ü¤·¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤É¤ì¤À¤±¹×¸¥¤·¤¿¤«¤À¤È»×¤¦¡£¡ÊÅÐÈÄ¿ô¤Î´ÉÍý¤Ç¡Ë1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£ººÄê¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¡¢»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¡¢Ã»¤¯¡Ê¸½ÌòÀ¸³è¤¬¡Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÅÐÈÄ¿ô¤ò¡Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸½Ìò¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¼è¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£