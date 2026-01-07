³ÊÆ®²È¡¢ºî²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¯¼£²È¡ÄàÇ¯ÃËá¿ÜÆ£¸µµ¤¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²ÚÎï¤Ë¥¹¥ë¥ê¤È¡Ä¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÇ®¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¡×
¡ÖÎÏ¶¯¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤Æ¡×
¡¡¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡¢¸µ³ÊÆ®²È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤ÏK-1¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤(47)¤¬¿·Ç¯¤Î°§»¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¿Íµ¤³ÊÆ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎK-1¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿ÜÆ£¡£º£Ç¯3·î¤Ç48ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯ÃË¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤ÏÇ¯ÃË¤Ê¤Î¤Çº£Ç¯¤Î½ñ¤½é¤á¤Ï¡ØÇÏ¡Ù¡£ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢½ñ²È¤é¤·¤¯¼ë¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡ÖÇÏ¡×¤Î»ú¤ò·Ç¤²¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃ£É®¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÎÏ¶¯¤¯²ÚÎï¤Ë¥¹¥ë¥ê¤È¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¡Á¤¤¡×¡Ö½ñÆ»¤â¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â´°àú¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤Ï°ìÃÊ¤ÈÇ®¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ÜÆ£¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½Ð¿È¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È»þÂå¤Ï¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò5Ç¯¶á¤¯Ì³¤á¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢ÇÐÍ¥¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£