11·î¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø...Î¹¹Ô·ÏYouTuber¤¬ÌÀ¤«¤¹¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æü¾ï¤¬Áá¤¯Ìá¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö²¿¸Î¤À¤í¤¦¡ÄÉÓ¤Î¥³¡¼¥é¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿ÏÂ¤À¤è¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô48Ëü¿Í¤ÎÎ¹¹Ô·ÏYouTuber¡Ö¤ª¤Î¤À¡×¤¬X¤ò¹¹¿·¡£º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òºòÇ¯Î¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯11·î¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÎ¹¹Ô¤·¤¿¤±¤É¡Ä¥«¥é¥«¥¹³¹Ãæ¤Ï¼£°Â¤Î°¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãë´Ö¤Ê¤éÊâ¤±¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î½÷À¤âÃë´Ö¤ÏÉáÄÌ¤Ë³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢11·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ï¼£°Â¤Ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ãë´Ö¤ÏÊâ¤±¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤Î¤À¤¬ÅÏ¹Ò¤·¤¿11·î¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡Ö´í¸±¥ì¥Ù¥ë2¡×¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î4Æü¤ËÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡Ö´í¸±¥ì¥Ù¥ë3(ÅÏ¹ÒÃæ»ß´«¹ð)¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1·î3Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤êÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Î¡¼¥Ó¥¶¤ÇÆþ¹ñ²Ä¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¹ñ»þ¤ËÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«40Ê¬¤Û¤É¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÌµÂÌ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤ÀÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¹ñ¤Ç¤¤¿¡£ ¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ë¤â»ä¤Ï¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁá¤¯Æü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¦¡¦¡×¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î½ÐÆþ¹ñ»ö¾ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Î³¹Ãæ¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÎÁÍý¡Ö¥«¥Á¥ã¥Ñ¡×¡¢¸½ÃÏ»æÊ¾¤äKFC¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¸Î¤À¤í¤¦¡ÄÉÓ¤Î¥³¡¼¥é¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¡×¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»ÔÌ±¤ÎÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÃë´Ö¤·¤«°ÂÁ´¤ËÊâ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é°Û¾ï¤Ç¤Ï?ÆüËÜ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¼£°Â¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿ÏÂ¤À¤è¤Ê¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æü¾ï¤¬Áá¤¯Ìá¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¼£°Â¤Îº¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£