¡ÖÂç¾æÉ×!?¿´ÇÛ¡×¡Ö¸µ¡¹ºÙ¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×ÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉÊó¹ð¡Ö¤ª¿å¤âÂÎ¤¬µñÈÝ¡×Åê¹Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¼¡ÖÌµÍý¤»¤ºÂÎÄ´¤ò°ìÈÖ¤Ë¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«Áé¤»¤¿¡Ä¡©¡×ÂÎÄ´¤ä¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡Ç¯»ÏÁá¡¹ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð¤·¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ä¡£½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯»ÏÁá¡¹¡¢¿©¤¢¤¿¤ê¤«¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ª¿å¤â·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤âÂÎ¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤È¾¯¤·¤º¤ÄÉü³è!¡×¤È²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ÎÀµºÊ¡¦Ç«¡¹Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Î½é²óÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¥ß¥¢ in °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×⁉¿´ÇÛ¡Ä¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö·ë¹½¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¥æ¡¼¥â¥¢¸ò¤¨¤Æ¶á¶·Êó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬ÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤È¤â¤ÈºÙ¤¤¤Î¤Ë¤è¤êºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Áé¤»¤¿¡Ä⁉¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¡¢ÂÎÄ´¤ò°ìÈÖ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£