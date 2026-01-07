¡Ú ÃæÂ¼Êâ²Ã ¡Û¡¡°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¡¡¡Ö2ºÐ11¥ö·î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼é¤êÈ´¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖËèÆü¶»¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢¤Ë¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤è¡×
NGT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÂ¼Êâ²Ã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¡Ö¤Ë¤³¡×¤¬Àè·îÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ë¤³¡×¤Ï2ºÐ11¤«·î¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¡¢ÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¾É¸õ·²¡ÊDIC¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¡¢ÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼Êâ²Ã¤µ¤ó¤Ï¡Ö£±¥ö·îÁ°¤Îº£Æü¡¢°¦¸¤¤Ë¤³¤¬±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö2ºÐ11¥ö·î¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¡¢¤Ë¤³¤Î·îÌ¿Æü¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢À¸Á°¤Î°¦¸¤¡Ö¤Ë¤³¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬Ê£¿ôËçÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çò¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼Êâ²Ã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¡¢¿©»ö¤ò»Ï¤á¡¡¤¿¤¯¤µ¤óµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¡°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÄ«¥¤¥Á¤Ç¡¡¤¹¤°ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¡¡¼«Ê¬¤Î»ö¤è¤ê¤â¡¢¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤â¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤â¡¢²¿²ó¹Í¤¨¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â²¿¤«¿´¤¢¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ï²¿¤âÌµ¤¯¤Æ¡×¡ÖÆÍÁ³´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤¬°Û¾ï¤Ë¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢DIC¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤âÄê´üÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¡£±¥ö·îÁ°¤â°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢º£¤Ç¤â¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¸ÍÏÇ¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼¡¤Î½µ¤Ï¤Ë¤³¤Î3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡¡¤Ë¤³¤Î¹¥¤¤Ê¥±¡¼¥¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¡¤½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¡×¤È¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¡¢»ä¤ÎËí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¿²¤Æ¤¿¤Í¡£Ä«¡¢°ì½ï¤Ë¿²¤Ü¤±¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¡»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¡×¡Ö¸¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡£¤ª¿å°û¤à¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤ë»þ¤Ï¥Ú¥í¥Ã¤ÆÉ¡¤òçÓ¤á¤Æ¡¡¹ç¿Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¡©¤È¡¢¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤ë¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤Ë¤³¡£¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Ø¥½Å·¤·¤Ê¤¬¤éÇú¿ç¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢¡Ê¸¤¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤è¤ê¿Í´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢»ä¤¬Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÉï¤Ç¤¿¤é¡¡ÉáÃÊ°ìÀÚËÊ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¡1²ó¥ï¥ó¡ª¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤ÆÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¡¢Á´Éô¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ë¤³¡×¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡Ö¤¿¤Ã¤¿3Ç¯¤È¤Ï´¶¤¸¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¬½é¤á¤Æ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿»Ò¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼é¤êÈ´¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¡¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡¡ËèÆü¶»¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢¤Ë¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤è¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ç¡¢Âç»ö¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤À¤è¡£À¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó²Ä°¦¤¤¤Ë¤³¤ê¤ó¡¢¿´¤«¤é¡¡¤Ë¤³¤Î¹¬¤»¤ò1ÈÖ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª²Ö¤È¤ª¿å¤È¤´ÈÓËèÆü¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡ª¤Þ¤¿¤¤Ã¤È²ñ¤ª¤¦¤Í¡£Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¡Ö¤Ë¤³¡×¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û