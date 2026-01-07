通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．２４％と落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.24 5.77 5.30 6.41
1MO 7.78 5.28 6.38 6.08
3MO 8.34 5.43 7.01 6.30
6MO 8.73 5.69 7.59 6.75
9MO 8.93 5.91 7.94 7.09
1YR 9.04 6.10 8.15 7.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.05 8.32 6.59
1MO 7.00 7.91 6.25
3MO 7.70 8.16 6.48
6MO 8.36 8.58 6.76
9MO 8.74 8.91 6.99
1YR 8.96 9.16 7.14
東京時間16:33現在 参考値
今週は米雇用統計発表が金曜日に予定されているが、短期ボラティリティー動向は落ち着いたものとなっている。ドル円１週間は７．２４％と１カ月以降の水準を下回っている。ボラティリティ曲線が短期から長期へ順調に上昇する通常パターンが継続している。
