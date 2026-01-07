ロンドン序盤、原油安が資源国通貨売りにつながる＝ロンドン為替



本日の目立つ動きは原油安であろう。NY原油先物は前日の59ドル手前水準をピークに、本日は56ドル台割れまで一時急反落した。足元では56.40ドル付近と安値圏揉み合い。ベネズエラ危機が地政学リスクの高まりとして原油高を招いたが、足元ではマドゥロ大統領の米国への連行で一段落した。さらにトランプ大統領がベネズエラの石油を管理・支配するとし、ベネズエラが3000万-5000万バレルの石油を米国に引き渡すことが報じられている。短期的にせよ石油供給量が増加することが、投機的な原油高に冷水を浴びせた格好だ。



為替市場では石油関連通貨ののノルウェークローネ、カナダドル、ポンドなどに売り圧力が掛かりやすい状況。また、資源国通貨の代表格の豪ドルも動向CPIを受けた買いを解消してきている。相対的にドルが買われる図式となっているようだ。



GBP/USD 1.3486 AUD/USD 0.6737 USD/CAD 1.3826 USD/NOK 10.0855

EUR/USD 1.1676 USD/JPY 156.48

