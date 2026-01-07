山形新聞・山形放送が「ピース・平和」「プロスペリティ・繁栄」「プログレス・進歩」の3つの部門で功績を積みあげた個人と団体をたたえる「山新3P賞」のことしの受賞者を紹介しています。2回目は「繁栄賞」に輝いた天童市の米油メーカー、三和油脂です。



米ぬかを原料にした米油。他の食用油と比べて酸化しにくく、料理に使うとさらりとした味わいがあります。





三和油脂 山口與左衛門社長「米油というのは食用油の中では一番健康にいい油だと思っている。食用油の中では米油にしか入っていないビタミンEやオリザノールといった成分がたくさん入っている」天童市の三和油脂は北海道・東北で唯一の食用米油メーカーです。本社工場のほか、北海道や宮城、福島にもそれぞれ工場があり、年間1万トンの米油を製造しています。三和油脂 山口與左衛門社長「米油の製品を充填している工場。中の異物を一切無くすために クリーンルームで製造している」創業は1949年。国産の米ぬかを原料にした米油の製造にこだわり、主に業務用の米油を手がけてきました。その後の健康ブームなどで家庭用の米油の需要が高まったことを受けて、2017年に家庭用ブランドの「まいにちのこめ油」を立ち上げました。山口與左衛門社長「創業当初は生産量全体の3％ほどしか家庭用はなかった。ほとんどが業務用。今では30％が家庭用、70％が業務用」事業を拡大する中で山口社長が注目したのが環境に優しい製造方法で”圧搾製法”と呼ばれる米油の抽出方法です。山口與左衛門社長「薬品などを一切使わずに自然に作る。これからの時代に認められる商材になると考えた」一般的な米油の製造方法は薬品を使って米ぬかに含まれる油分を抽出します。しかし、抽出には多くの熱やエネルギーが必要で、環境への負荷が大きいとされています。一方、「圧搾製法」は米ぬかに圧力をかけて油分をしぼり取る方法です。低温でしぼり取ることができるため、必要となる熱やエネルギーが少なく、薬品を使わないことから環境にも優しいとされています。ただし、通常の製法と比べて半分ほどしか抽出できないためほとんどのメーカーが圧搾製法は行っていないといいます。三和油脂ではヨーロッパの技術を参考に独自の圧搾製法を開発。2022年に特許を取得しました。中川悠アナウンサー「今垂れているのが、圧搾されて出来た油」山口與左衛門社長「圧力をかけて、粕と油を分離して、油は下に出して、粕は横に出す」独自の圧搾製法の導入などを進め、より高品質な米油作りを追求し続けています。さらに、「捨てるところのない製品づくり」を掲げて、圧搾後に出る脱脂ぬかなどの”副産物”の有効利用にも力をいれています。米ぬかを細かく砕いて粉末にした商品です。ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれていて食品と合わせて食べることができます。また、米ぬか由来のワックスがクレヨンに使われるなどさまざまな商品に活用の幅が広がっています。天童市内でおよそ70年続くやきそば処「広野屋」。店主の体力の衰えなどからのれんを下ろしたこの店を三和油脂が引き継ぐ形で去年11月、復活を果たしました。常連客「よかったみんな待っていると思う」看板メニューの焼きそばには創業時から三和油脂の米油が使用されていて、「地元で愛された味を残したい」という山口社長の強い思いがありました。山口與左衛門社長「ものづくりは地域の人に愛されるものづくりをすることが一番大切なこと。天童の方や山形の方を中心に皆さんに使ってもらって健康増進になればいい」「東洋のオリーブオイルと呼ばれるような米油を作る」。三和油脂はその夢に向かって高品質で環境に優しい米油作りをこれからも続けていきます。